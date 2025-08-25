TRAMP O NAPADU NA BOLNICU U GAZI: Nisam srećan zbog izraelskog napada, moramo da okončamo tu noćnu moru
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da "nije srećan zbog izraelskog napada na bolnicu u Gazi" u kojem je, prema izveštajima, poginulo 20 ljudi, uključujući spasioce koji su pokušavali da evakuišu ranjene i petoricu izveštača.
Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu kako reaguje na izraelski napad, Tramp je rekao da nije znao da će se to dogoditi, prenosi Tajms of Izrael.
-Nisam srećan zbog toga. Ne želim to da gledam. U isto vreme, moramo okončati tu noćnu moru, rekao je predsednik SAD i ponovio da je on zaslužan za sporazume koji su obezbedili ranije oslobađanje talaca, iako je, prema njegovim rečima manje od 20 talaca još uvek među živima.
U nekoliko navrata u junu i julu, Tramp je sa uverenjem izjavljivao da je sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca veoma blizu.
-Davno sam rekao da ću ih osloboditi, ali kada dođemo do tih poslednjih 10 ili 20 talaca, ovi ljudi ih neće pustiti, rekao je Tramp o terorističkoj grupi Hamas.
(Tanjug)
