NIJE STIGAO DO AERODROMA: Avion se srušio kod groblja
AVION, u kojem su se nalazile dve osobe, srušio se oko 15 kilometara od aerodroma, sletevši blizu groblja u opštini Tembaletu u subotu ujutru.
Mali avion koji je leteo ka aerodromu Džordž u Zapadnom Kejpu izvršio je prinudno sletanje nakon što je doživeo dvostruki otkaz motora.
Istraga o incidentu je u toku.
Odeljenje za istragu nesreća i incidenata objaviće kompletan izveštaj u narednih 30 dana.
(Informer)
