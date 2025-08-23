NIJE STIGAO DO AERODROMA: Avion se srušio kod groblja

AVION, u kojem su se nalazile dve osobe, srušio se oko 15 kilometara od aerodroma, sletevši blizu groblja u opštini Tembaletu u subotu ujutru.

Mali avion koji je leteo ka aerodromu Džordž u Zapadnom Kejpu izvršio je prinudno sletanje nakon što je doživeo dvostruki otkaz motora.

Istraga o incidentu je u toku.

Odeljenje za istragu nesreća i incidenata objaviće kompletan izveštaj u narednih 30 dana.

