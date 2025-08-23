SIGNAL KIJEVU DA PRIHVATI PRIMIRJE PO USLOVIMA MOSKVE? Šta je značila Trampova objava na društvenoj mreži

OBJAVA predsednika SAD Donalda Trampa na mreži Istina, u kojoj je naveo da očekuje „interesantna vremena“ u ukrajinskom sukobu, bila je signal Kijevu da će morati da prihvati primirje uglavnom na uslovima Moskve, preneo je televizijski kanal En-bi-si pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

U objavi od 21. avgusta Tramp je istakao da je „veoma teško pobediti u ratu, ako se ne napada“, naglasivši da se Ukrajina uglavnom brani i da je u takvim uslovima praktično nemoguće nadvladati Rusiju.

Dan kasnije list Politiko je, takođe pozivajući se na visokog predstavnika administracije, objavio da Tramp smatra kako će Ukrajina morati da sklopi mirovni dogovor „uglavnom“ po uslovima Rusije.

Podsećanja radi, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, 15. avgusta na samitu na Aljasci razgovarali su o načinima rešavanja ukrajinskog konflikta. Oba lidera ocenila su susret pozitivnim.

Putin je naglasio da Moskva želi dugoročno rešenje, dok je Tramp poručio da su „mnogi punktovi“ usaglašeni, ali da oko ključnih pitanja još nema konačnih dogovora.

Odmah nakon samita, Tramp je u intervjuu za Foks njuz izjavio da ishod mirovnog procesa sada zavisi od ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog. U Vašingtonu je Tramp potom okupio Zelenskog i lidere EU, gde je saopštio da Francuska, Nemačka i Velika Britanija izražavaju želju da rasporede trupe u Ukrajini. Sam američki lider ponovio je da tokom njegovog mandata američka vojska neće biti upućena u tu zemlju.

