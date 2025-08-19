AMERIČKI MEDIJI: SAD su najavile stvaranje grupe za bezbednosne garancije za Ukrajinu

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio predvodiće grupu za razvoj bezbednosnih garancija za Ukrajinu, objavio je Aksios.

Foto: Shutterstock

-U narednim danima, očekuje se da će visoki zvaničnici iz SAD, Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja raditi na detaljnom predlogu za bezbednosne garancije za Ukrajinu, verovatno uz učešće američkog vazduhoplovstva, navodi se u publikaciji.

Savetnici za nacionalnu bezbednost iz Ukrajine i evropskih zemalja učestvuju u diskusijama.



SASTANAK U BELOJ KUĆI

Dan ranije, predsednik SAD Donald Tramp održao je bilateralne razgovore sa Vladimirom Zelenskim u Beloj kući. Njima su se potom pridružili evropski lideri: generalni sekretar NATO-a Mark Rute, predsednica EK Ursula fon der Lajen, premijer Velike Britanije Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, finski predsednik Aleksandar Stub i italijanski premijer Đorđo Meloni.

Američki predsednik nazvao je diskusije veoma plodonosnim. Strane su razgovarale o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje evropske zemlje nameravaju da obezbede u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama. Kako je Vladimir Putin izjavio na konferenciji za novinare nakon samita na Aljasci, Rusija se slaže da bezbednost Ukrajine mora biti osigurana i Moskva je spremna da radi na tome.

(ria.ru)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije