AMERIČKI MEDIJI: SAD su najavile stvaranje grupe za bezbednosne garancije za Ukrajinu
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio predvodiće grupu za razvoj bezbednosnih garancija za Ukrajinu, objavio je Aksios.
-U narednim danima, očekuje se da će visoki zvaničnici iz SAD, Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja raditi na detaljnom predlogu za bezbednosne garancije za Ukrajinu, verovatno uz učešće američkog vazduhoplovstva, navodi se u publikaciji.
Savetnici za nacionalnu bezbednost iz Ukrajine i evropskih zemalja učestvuju u diskusijama.
SASTANAK U BELOJ KUĆI
Dan ranije, predsednik SAD Donald Tramp održao je bilateralne razgovore sa Vladimirom Zelenskim u Beloj kući. Njima su se potom pridružili evropski lideri: generalni sekretar NATO-a Mark Rute, predsednica EK Ursula fon der Lajen, premijer Velike Britanije Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, finski predsednik Aleksandar Stub i italijanski premijer Đorđo Meloni.
Američki predsednik nazvao je diskusije veoma plodonosnim. Strane su razgovarale o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje evropske zemlje nameravaju da obezbede u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama. Kako je Vladimir Putin izjavio na konferenciji za novinare nakon samita na Aljasci, Rusija se slaže da bezbednost Ukrajine mora biti osigurana i Moskva je spremna da radi na tome.
(ria.ru)
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
Preporučujemo
MOSKVA PORUČUJE: Mapa Ukrajine u Ovalnom kabinetu pokazala podršku Rusiji
19. 08. 2025. u 19:00
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)