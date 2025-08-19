Svet

VAŽNO UPOZORENJE KIM DŽONG UNA: Amerikanci žele da izazovu rat

Novosti online

19. 08. 2025. u 00:19

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un izjavio je da su zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "najočigledniji izraz njihove volje da izazovu rat", objavila je danas državna severnokorejska agencija KCNA.

Foto: Profimedia

Južna Koreja i SAD počele su danas svoju godišnju zajedničku vojnu vežbu velikih razmera, a Severna Koreja je upozorila da će vežbe produbiti regionalne tenzije i da će odgovoriti na svaku provokaciju protiv svoje teritorije.

U vežbi, koja će trajati 11 dana, učestvovaće 21.000 vojnika, od kojih 18.000 iz Južne Koreje, a vežba će se sastojati od kompjuterski simuliranih operacija komandnog mesta i obuke na terenu.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

