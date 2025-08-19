VAŽNO UPOZORENJE KIM DŽONG UNA: Amerikanci žele da izazovu rat

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un izjavio je da su zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "najočigledniji izraz njihove volje da izazovu rat", objavila je danas državna severnokorejska agencija KCNA.

Foto: Profimedia

Južna Koreja i SAD počele su danas svoju godišnju zajedničku vojnu vežbu velikih razmera, a Severna Koreja je upozorila da će vežbe produbiti regionalne tenzije i da će odgovoriti na svaku provokaciju protiv svoje teritorije.

U vežbi, koja će trajati 11 dana, učestvovaće 21.000 vojnika, od kojih 18.000 iz Južne Koreje, a vežba će se sastojati od kompjuterski simuliranih operacija komandnog mesta i obuke na terenu.