NIŠTA OD MIRA? Rojters tvrdi: Zelenski odbio Trampa - neće da ustupi ceo Donbas Rusiji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2025. u 19:15

VLADIMIR Zelenski je odbio da prizna Donbas kao ruski u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i evropskim liderima. Ovo izveštava Rojters, pozivajući se na izvore.

Foto: Profimedia


-Zelenski je odbio ovaj zahtev, navodi se u članku.

Ranije je Tramp u razgovoru sa evropskim liderima rekao da bi priznanje celog Donbasa od strane Ukrajine kao ruskog pomoglo brzom postizanju mirovnog sporazuma.

Evropska unija je napomenula da kijevski režim treba sam da donosi odluke o teritoriji Ukrajine.

Francuski lider Emanuel Makron pozvao je na kontinuirani pritisak na Rusiju i podršku Ukrajini.

(russian.rt.com)

