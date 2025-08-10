UOČI samita predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, predstavnici tehničkih grupa bave se mogućnošću razmene teritorija radi rešavanja ukrajinskog konflikta, saopštio je stalni predstavnik SAD pri NATO Metju Viteker.

Foto MoD Rusije

-Predstavnici tehničkih grup vode pregovore. I to je dobra vest, jer će oni odlučivati da li će doći do razmene teritorija i koje teritorije bi mogle biti razmenjene, rekao je on u intervjuu Si-En-Enu.

Viteker je dodao da za rešenje konflikta „obe strane moraju da se saglase da rat treba da se završi“.

On nije isključio da bi Vladimir Zelenski mogao da učestvuje na sastanku predsednika Rusije i SAD na Aljasci.

-Apsolutno smatram da je to moguće. Očigledno je da će odluku doneti predsednik, a ona još nije doneta, izjavio je on.

sputnikportal.rs

