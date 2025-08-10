AMERIČKI DIPLOMATA: Rusija i Ukrajina razgovaraju o razmeni teritorija
UOČI samita predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, predstavnici tehničkih grupa bave se mogućnošću razmene teritorija radi rešavanja ukrajinskog konflikta, saopštio je stalni predstavnik SAD pri NATO Metju Viteker.
-Predstavnici tehničkih grup vode pregovore. I to je dobra vest, jer će oni odlučivati da li će doći do razmene teritorija i koje teritorije bi mogle biti razmenjene, rekao je on u intervjuu Si-En-Enu.
Viteker je dodao da za rešenje konflikta „obe strane moraju da se saglase da rat treba da se završi“.
On nije isključio da bi Vladimir Zelenski mogao da učestvuje na sastanku predsednika Rusije i SAD na Aljasci.
-Apsolutno smatram da je to moguće. Očigledno je da će odluku doneti predsednik, a ona još nije doneta, izjavio je on.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
RUSIJA I INDIJA: Naftni savez koji SAD ne mogu da slome
10. 08. 2025. u 16:45
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)