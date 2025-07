GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute „prejeo se magičnih pečurki“ i "otkrio" zaveru Rusije i Kine u vezi sa Tajvanom, napisao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na svojoj stranici na Iksu.

„Narednik Rute se očigledno prejeo čarobnih pečuraka, koje Holanđani toliko vole. On vidi zaveru između Kine i Rusije zbog Tajvana, a zatim i napad Rusije na Evropu“, primetio je Medvedev, komentarišući Ruteove izjave o mogućem napadu Rusije na zemlje EU u dogovoru sa Kinom.

Medvedev je takođe poručio da je Rute u jednom ipak u pravu – u tome da bi trebalo da nauči ruski jezik, jer bi mu „mogao zatrebati u sibirskom logoru“.

Ranije je Rute u intervjuu za Njujork tajms izjavio da, po njegovom mišljenju, Rusija može napasti NATO u dogovoru s Kinom kako bi odvukla pažnju SAD, ukoliko predsednik Kine Si Đinping odluči da „napadne Tajvan“. On je takođe naglasio da je dogovor o povećanju odbrambenih izdataka do 5% BDP-a do 2035. godine neophodan radi obezbeđenja sigurnosti zemalja NATO-a, uključujući i zaštitu od Rusije — inače će članice Alijanse, kako je rekao, „morati da uče ruski jezik“.

(Sputnjik)