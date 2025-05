ZELENSKI OBJAVIO: Evo ko će da radi na obezbeđivanju protivvazdušne odbrane Ukrajini

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, američki šef države rekao da će SAD raditi na tome da Ukrajini obezbede sisteme protivvazdušne odbrane.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema njegovim rečima, tokom sastanka bilo je reči o retkim mineralima, prodaji sistema protivvazdušne odbrane Ukrajini, kao i o prekidu vatre, prenosi Ukrinform.

-Verujem da nam fond (Fond za investicije u obnovu) i sam sporazum o mineralnim resursima omogućavaju da zaštitimo buduće američke investicije. Veru u to da ćemo izgraditi ispravne ekonomske investicije. Da zaštitimo, između ostalog, protivvazdušnom odbranom našu zemlju, naš narod. I zato smo spremni da učešće u tome budu PVO sistemi. Rekao sam Trampu koja (količina je potrebna Ukrajini). On je odgovorio da će raditi na tome. To nisu besplatne stvari. I želeo bih da imamo pristup kupovini američkog oružja, rekao je Zelenski novinarima.

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države potpisale su u sredu sporazum o podzemnim resursima.

Dokument su potpisali Julija Sviridenko, prva potpredsednica vlade i ministarka ekonomije Ukrajine i Skot Besent, ministar finansija SAD.

(Tanjug)

