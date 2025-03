ZELENSKI NE DA PARE: Ukrajina neće priznati američku pomoć kao zajam koji treba vratiti

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina neće priznati ranije odobrenu američku vojnu pomoć kao zajmove koje treba vratiti.

-Zahvalni smo na podršci, ali to nije kredit i nećemo to dozvoliti, rekao je Zelenski komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je "njegova zemlja opljačkana jer nije dala ovu pomoć kao zajmove", rekao je Zleneski, prenosi Unian.

On je potvrdio da sporazum o stvaranju zajedničkog investicionog fonda za razvoj i rekonstrukciju Ukrajine sa Sjedinjenim Američkim Državama, neće sadržati nikakva dugovanja Ukrajine prema SAD, a takođe je obećao da će biti otvoren u komunikaciji sa javnošću o daljim pregovorima o novom formatu sporazuma o zemljištu.

-Glavne, osnovne stvari, kompromisi, zacrtane su u okvirnom sporazumu, na koji smo bili spremni da idemo. Baziraćemo se na jasnim stvarima, gde vidimo priliku da izgradimo pravo partnerstvo. Ako su u pitanju dugovi, nećemo prihvatiti dugove, kao što sam rekao, rekao je Zelenski.

Kako je naveo, Ukrajina je od Sjedinjenih Američkih Država dobila verziju novog sporazuma o mineralima.

-Želeo bih da napomenem da je zvanična ukrajinska strana, odnosno Kabinet ministara i Kancelarija predsednika Ukrajine, zvanično danas u belešci primila opciju ili predlog od Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Zelenski.

On je naveo da ukrajinska strana mora da proveri poslati dokument, a advokati treba da uporede sve sporazume koji su ponuđeni tokom pregovora.

-Ovaj sporazum treba da se uporedi da se vidi da li je to isti sporazum. Želim da dobijemo konkretnu reviziju od advokata na najvišem nivou. Neka advokati provere sve ove sporazume. Prihvatiću sporazum koji je naša strana zvanično dobila. Format je promenjen. Hajde da proučimo ovaj format i razgovaramo. Imamo Ustav Ukrajine, naglasio je Zelenski.

On je rekao da postoji vizija za budući sporazum sa SAD o mineralima u kontekstu konkretnih bezbednosnih garancija.

-Sledeće stvari su potpuno jasne u Planu pobede: postoji NATO ... kao glavna garancija bezbednosti, postoji paket za odvraćanje naoružanja, odgovarajućih raketa, sposobnosti dugog dometa koje imaju samo SAD i koje će biti korišćene ako Rusi naruše ukrajinsku granicu – to je za budućnost, paket odvraćanja, objasnio je on.

Zelenski je naglasio da je prisustvo ove stavke u Planu pobede je apsolutno normalno.

Komentarišući izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina o potrebi stvaranja privremene uprave u Ukrajini pod okriljem UN, kako bi se održali izbori u toj zemlji, Zelenski je naglasio da je vlast u Ukrajini legitimna, a on je legalno izabran predsednik.

-Naš narod bira po našem Ustavu. To je uradila i Evropska unija. Naši evropski partneri, svi su to negirali čak i kao mogućnost. Svi razumeju da je predsednik Ukrajine legalan, legitiman, a Putin je ratni zločinac. Odnosno, ovo je odgovor celog civilizovanog sveta danas, rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je ponovio da je Putin "zločinac i da je njegova vojska okupatorska".

-Oni su ilegalno na našoj teritoriji i za to zaista treba da odgovaraju. Sve što on radi odlaže svaki pregovarački proces i odlaže bilo kakve mogućnosti koraka ka okončanju rata. On ne želi da okonča rat, pa još jednom kažemo da je mali pritisak na njega. Veoma nam je važno da Sjedinjene Američke Države sve ovo priznaju. Evropa to apsolutno razume, rekao je Zelenski i dodao da će Evropa nastaviti da priprema i sprovodi pakete sankcija, čak i "ako neko u Evropi blokira".

Istovremeno, napomenuo je on, za Ukrajinu je važno da se SAD pridruže "oštroj poziciji sankcija, poziciji maksimalnog diplomatskog pritiska na Putina" ako ne pokaže želju da okonča rat.

On je najavio da će Velika Britanija i Nemačka organizovati u aprilu još jedan sastanak u formatu Ramštajn, na kojem će biti objavljeni dodatni odbrambeni paketi Ukrajini.

