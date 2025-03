"MERC LAŽE KAO GEBELS" Medvedev: Loš početak, Fric

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je danas da budući nemački kancelar Fridrih Merc laže kao nekadašnji nacistički ministar za propagandu Jozef Gebels, kada optužuje Rusiju da vodi rat u Evropi.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Budući kancelar Merc optužuje Rusiju da vodi rat u Evropi i da cilja Nemačku paljevinama, naručenim ubistvima, vandalizmima i dezinformacijama. Još nije ni dan na vlasti, ali već laže kao Gebels - naveo je Medvedev na platformi Iks.

On je naglasio da je upravo to bila vrsta agresivnog rata koji je nacistička Nemačka vodila protiv Rusije od 1941. do 1945. godine.

- Nacistička Nemačka nas je ovako napala od 1941-1945. Znamo kako se završilo. Loš početak, Fric. I nadam se da će se završiti na isti način - istakao je Medvedev.

(Tanjug)

