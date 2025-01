RAT u Ukrajini - 1066. dan.

Foto MO Rusije

Oslobođena Timofejevka

Ruske snage oslobodile su naselje Timofejevka u DNR.

Nedeljni brifing Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubiuo za nedelju dana više od 12.000 vojnika i destine komada oklopne tehnike i artiljerijskih sistema

Tokom protekle nedelje ruske snage oslobodile su devet naseljenih mesta;

Na kontakt liniji predalo se 17 ukrajinskih vojnika;

Ruske snage su za nedelju dana izvele osam grupnih napada na gasnu i energetsku infrastrukturu koja snabdeva ukrajinski vojno-industrijski kompleks, kao i vojne aerodrome;

Ukrajinske snage su za nedelju izgubile do 4050 vojnika u zoni delovanja grupe Centar, do 2.300 vojnika u zoni delovanja grupe „Sever“, do 1.680 vojnika i 13 skladipta municije u zoni grupe „Jug“, preko 3.260 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“, preko 1.070 vojnika u zoni grupe Istok“, više od 455 vojnika u zoni aktivnosti grupe „Dnjepar“.

U toku protekle nedelje grupa „Sever“ uništila je ljudstvo i tehniku 12 ukrajinskih brigada u Kurskoj oblasti;

Ruske snage PVO oborile su pet bombi „hamer“, 17 projektila „hajmars“, 752 drona. U toku proteklog dana uništeno je 218 dronova, uključujući 174 bespilotne letelice van zone Specijalne vojne operacije.

Odbijen napad dronovima na Moskvu

Ruske PVO snage su tokom noći odbile napad ukrajinskih dronova koji se kretao u pravcu Moskve, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

Kako je rekao, bespilotne letelice su oborene u blizini naselja Kolomna u Ramenskom gradskom okrugu ruske prestonice.

Sobjanjin je takođe rekao i da na mestu pada dronova nije načinjena nikakva materijalna šteta i nije bilo povređenih.

Inače, tokom noći ruske PVO snage odbile su napade bespilotnih letelica ukrajinske vojske i nad Rjazanskom, Tuljskom, Kurskom i Lipeckom oblašću Ruske Federacije.

Maročko: Kijev ostao bez ogromne teritorije u Harkovskoj oblasti

Ukrajinska vojska izgubila je kontrolu nad velikom teritorijom u Harkovskoj oblasti nakon što su ruske snage sprovele ofanzivu, saopštio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

- Nakon što je ruska vojska sprovela uspešnu ofanzivu u blizini mesta Dvurečna i zauzela važne visoravni, ukrajinska vojska izgubila je kontrolu nad velikom teritorijom između tog mesta i Novomlinska - rekao je on.

Maročko je dodao i da je mimo te teritorije ruska vojska preuzela kontrolu i nad obalom reke Oskol.

