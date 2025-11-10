Region

STRAVIČAN SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Jedna osoba poginula, tri povređene

В. Н.

10. 11. 2025. u 21:42

NA magistralnom putu Petrovac – Budva u mestu Reževići došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili putničko vozilo i autobus.

Foto: pixabay

Vozač automobula "ford fiesta", strani državljanin star 21 godinu, poginuo je na licu mesta.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila preticao vozilo koje se kretalo ispred njega i sudario se sa autobusom koji mu je dolazio u susret.

Od siline sudara autobus se prevrnuo, tri putnika su povređena, prenose Vijesti.

Prema prvim informacijama sa terena, povređeni putnici su u stabilnom stanju. Natsradali vozač je iz Uzbekistana.

Saobraćaj na toj deonici je trenutno u prekidu.

(Informer)

