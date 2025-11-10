STRAVIČAN SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Jedna osoba poginula, tri povređene
NA magistralnom putu Petrovac – Budva u mestu Reževići došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili putničko vozilo i autobus.
Vozač automobula "ford fiesta", strani državljanin star 21 godinu, poginuo je na licu mesta.
Do nesreće je došlo kada je vozač automobila preticao vozilo koje se kretalo ispred njega i sudario se sa autobusom koji mu je dolazio u susret.
Od siline sudara autobus se prevrnuo, tri putnika su povređena, prenose Vijesti.
Prema prvim informacijama sa terena, povređeni putnici su u stabilnom stanju. Natsradali vozač je iz Uzbekistana.
Saobraćaj na toj deonici je trenutno u prekidu.
(Informer)
Preporučujemo
KOMBI SE ZAKAČIO NA BANKINU, PA SE PREVRNUO: Teška nesreća kod Bubanj potoka
10. 11. 2025. u 20:49
HOROR U KOMŠILUKU! Fudbaler poginuo u strašnoj nesreći, nije mu bilo spasa
10. 11. 2025. u 10:35
MAJKA PREGAZILA ĆERKU (1) DOK JE IZLAZILA IZ GARAŽE: Dete bilo zarobljeno pod autom, nije bilo spasa - tragedija u Austriji
09. 11. 2025. u 18:01 >> 18:36
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)