POČELI LOKALNI IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Pravo glasa ima 1.832.415 građana registrovanih u biračkom spisku
U SEVERNOJ Makedoniji danas se održava prvi krug lokalnih izbora, a biračka mesta otvorena su u 7 časova.
U subotu su već prvi glasali bolesni, nemoćni, zatvorenici i lica u pritvoru. Danas će biračka mesta biti otvorena do 19 časova. Ovo su osmi lokalni izbori od sticanja nezavisnosti zemlje i četvrti na kojima se biraju gradonačelnici i odbornici u 80 opština i gradu Skoplju. Pravo glasa ima 1.832.415 građana registrovanih u biračkom spisku.
Na lokalnim izborima ima ukupno 309 kandidata za gradonačelnika, što je za 10 kandidata više u poređenju sa brojem kandidovanih 2021. godine, kada ih je bilo 299. Najveći broj kandidata za gradonačelnika - 683 - zabeležen je na prvim lokalnim izborima 1996. godine, a najmanji na lokalnim izborima 2017. godine - njih 257. Glavni grad Skoplje ima najviše kandidata za gradonačelnika, ukupno 16, od kojih je samo jedna žena, prenose lokalni mediji. Slede Prilep i Struga sa po devet kandidata i Bitolj sa osam kandidata. U više od četvrtine opština - ukupno 21 opštini, uključujući Štip, Kratovo i Krivu Palanku - postoje dva kandidata za gradonačelnika. Prema rodnoj zastupljenosti, od ukupnog broja kandidata za gradonačelnike na lokalnim izborima 2025. godine, 89,64 odsto su muškarci, a 10,35 odsto žene.
Rezultati prvog kruga izbora očekuju se oko ponoći.
