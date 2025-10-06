CRNE VESTI IZ SLOVENIJE: Pronađena tela braće iz Hrvatske zatrpana u snegu
SLOVENAČKI gorski spasioci jutros su nastavili akciju pod vrhom Toska u Julijskim Alpama, gde je lavina juče zatrpala trojicu hrvatskih planinara.
Dvojica nestalih, za kojima se tragalo od juče, nažalost su pronađena mrtva, javlja slovenački portal 24ur. Kako se nezvanično saznaje, reč je o braći iz Kaštela.
„Pronašli smo obojicu“
Miha Arh, vođa spasilačke akcije i predsednik Društva gorske službe spasavanja Bohinj, izjavio je da su tokom današnje akcije uspeli da lociraju i preostala dva nestala planinara.
- Pronašli smo obojicu – jedan se nalazio oko metar duboko u snegu, a drugi oko metar i po. Prvog smo uspeli helikopterom da prebacimo u dolinu, dok za drugog još čekamo transport. Sam teren je veoma zahtevan, jer se radi o stenovitoj, strmoj jaruzi sa brojnim stenovitim skokovima, zbog čega je i za spasioce posao bio opasan i težak. Nažalost, moram da kažem da su sva trojica planinara koje smo pronašli u lavini preminula. Izražavam iskreno saučešće njihovim porodicama - rekao je Arh.
Ministri na terenu
U štab spasilačke službe u Bohinju stigli su slovenački ministar unutrašnjih poslova Boljštan Poklukar i njegov hrvatski kolega Davor Božinović, koji prate tok akcije i koordinaciju službi.
Teški uslovi i dalje
U području podno Toska i dalje vladaju izuzetno zahtevni vremenski i snežni uslovi, a opasnost od novih lavina ostaje visoka.
Spasioci su angažovali dodatne ekipe i helikopter kako bi se akcija što brže okončala.
