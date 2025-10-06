Region

CRNE VESTI IZ SLOVENIJE: Pronađena tela braće iz Hrvatske zatrpana u snegu

Новости онлине

06. 10. 2025. u 12:10

SLOVENAČKI gorski spasioci jutros su nastavili akciju pod vrhom Toska u Julijskim Alpama, gde je lavina juče zatrpala trojicu hrvatskih planinara.

ЦРНЕ ВЕСТИ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ: Пронађена тела браће из Хрватске затрпана у снегу

Foto: Iks/Slovenskavojska

Dvojica nestalih, za kojima se tragalo od juče, nažalost su pronađena mrtva, javlja slovenački portal 24ur. Kako se nezvanično saznaje, reč je o braći iz Kaštela.

„Pronašli smo obojicu“

Miha Arh, vođa spasilačke akcije i predsednik Društva gorske službe spasavanja Bohinj, izjavio je da su tokom današnje akcije uspeli da lociraju i preostala dva nestala planinara.

- Pronašli smo obojicu – jedan se nalazio oko metar duboko u snegu, a drugi oko metar i po. Prvog smo uspeli helikopterom da prebacimo u dolinu, dok za drugog još čekamo transport. Sam teren je veoma zahtevan, jer se radi o stenovitoj, strmoj jaruzi sa brojnim stenovitim skokovima, zbog čega je i za spasioce posao bio opasan i težak. Nažalost, moram da kažem da su sva trojica planinara koje smo pronašli u lavini preminula. Izražavam iskreno saučešće njihovim porodicama - rekao je Arh.

Ministri na terenu

U štab spasilačke službe u Bohinju stigli su slovenački ministar unutrašnjih poslova Boljštan Poklukar i njegov hrvatski kolega Davor Božinović, koji prate tok akcije i koordinaciju službi.

Teški uslovi i dalje

U području podno Toska i dalje vladaju izuzetno zahtevni vremenski i snežni uslovi, a opasnost od novih lavina ostaje visoka.

Spasioci su angažovali dodatne ekipe i helikopter kako bi se akcija što brže okončala.

