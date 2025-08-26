CIA POTVRĐUJE DA JE BIH I DANAS "ODSKOČNA DASKA" ZA DELOVANJE TERORISTA U EVROPI: Iranske Snage Kuds i vahabiti pretnja bezbednosti

AŽURIRANI izveštaj CIA o Bosni i Hercegovini objavljen 13. avgusta u odeljku "terorizam" navodi da na njenoj teritoriji deluje Korpus islamske revolucionarne garde - Snage Kuds (Jerusalim) koje su "specijalizovane za strane misije, pružajući savete, finansiranje, smernice, materijalnu podršku, obuku i oružje militantima".

Foto: Printskrin, Vikipedija

Navodi se da Kuds deluje u zemljama kao što su Avganistan, Bahrein, Liban, Irak, Sirija i Jemen, kao i ekstremističkim grupama, uključujući brigade Al-Aštar, Asaib Al-Hak, Hamas, Hezbolah, Kataib Hezbolah i Palestinski islamski džihad".

To i nije neka novost, u svetlu zvaničnih podataka da je Iran početkom 1990-ih bio glavni sponzor organizacije Alije Izetbegovića, a da su instruktori Snaga Kuds za vojnu obuku sabotaže, obaveštajni i kontraobaveštajni rad bili prvi prisutni na prostoru ove bivše jugoslovenske republike. Austrijski istraživački centar MENA navodi da su Snage Kuds stigle u BiH samo šest meseci posle početka rata i da je Iran poslao hiljade boraca pod maskom zaposlenih u Crvenom polumesecu te zemlje. Klintonova administracija je to znala i odobravala, što su otkrili američki novinari, a potvrdila je 1998. istraga u Kongresu na zahtev republikanaca.

Foto: Printskrin, Vikipedija Mudžahedini u BiH voleli su da poziraju pored pobijenih Srba

Vahabiti su u BiH počeli da stižu od 1993, kada postepeno slabi uticaj šiitskog Irana, a raste uticaj američkih saveznika Saudijske Arabije i Turske. Zahvaljujući njima na Balkan dolazi ultrakonzervativni islamistički selefijski ili vahabitski pokret, njegovi mudžahedini i vatreni propovednici. Oni posle rata od Sarajeva dobijaju državljanstvo i formiraju zatvorene zajednice iz kojih kreće indoktrinacija najrigidnijim islamizmom.

Danas se zna da su vahabiti iz BiH stajali iza mnogih terorističkih napada širom sveta i dali mnoge mudžahedine Islamskoj državi. Kada je Amerika počela da ih progoni shvativši da su oni umešani i u napad 11. septembra, zvanično Sarajevo ih je štitilo na sve načine. Galijašević pominje da je bio svedok i delovanja Islamske revolucionarne garde koja je u BiH imala kamp gde je obučavala teroriste i pripremala atentate na opozicione muslimanske političare, koji je takođe razbijen, ali da to nije okončalo delovanje Snaga Kuds. One najviše brinu Amerikance, naročito u kontekstu nedavno zamrznutog iransko-izraelskog rata, pa možda zbog toga CIA ne zna da u BiH postoji 100 vehabijskih naselja i desetine njima srodnih džemata, područnih verskih zajednica koje pominje Galijašević.

Foto: Printskrin/JUtjubNoviStandard Dževad Galijašević

Kristijan Šmit, pak, ne registruje ni vehabije ni snage Kuds, što takođe ima kontuitet sa devedesetima, kada je Berlin prvi isporučio ogromne količine istočnonemačkog oružja Izetbegovićevoj islamskoj armiji i ocrnjivao Srbe.

- U BiH 10.000 osoba prolazi kroz bezbednosne evidencije kao izvor terorističke pretnje. U ovoj zemlji ostaci odreda "El mudžahid" i globalni teroristi imaju svoja mesta. BiH je i danas odskočna daska za delovanje terorizma u Evropi, o čemu svedoče različiti incidenti od kojih su neki evidentirani, a neki nisu. Mržnja koja se manifestuje kod Bošnjaka potvrđuje da se u BiH ne može živeti zajedno jer je razoreno ono što nas je povezivalo i što je moglo da izgradi osnov zajedničkog života, a to su Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. To je svesno razorio Kristijan Šmit - rekao je Galijašević za agenciju Srna.

Foto: Printskrin, Vikipedija Alija Izetbegović sa mudžahedinima

On smatra da se duh islamističkog radikalizma među Bošnjacima podstiče iz Sarajeva, ali da podrška za takvo delovanje dolazi izvan BiH.

- Ta vrsta sarajevske politike nužno proizvodi ovakve incidente kakve svakodnevno vidimo, koji se manifestuju kao vehabijsko divljanje, radikalna mržnja sa portala "Defter hefte", kao podrška vehabija u Bihaću maloletnom ubici policajca u Bosanskoj Krupi. A šta je tek sa slučajem vehabija koje su otišle da ratuju u Siriju ili nedavnim slučajem bacanja pasoša turista iz Izraela u Sarajevu? Sarajevska politika je razorila politički sistem, ustavni poredak, institucije, a obaveštajna služba i bezbednosne strukture prekriveni su paraobaveštajnim strukturama Irana i Turske. Izjave ministra inostranih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića i drugih iz Sarajeva doprinose takvoj situaciji, izazivaju konflikte i održavaju visok stepen radikalizma - upozorava Galijašević.

Ratuju preko posrednika

SNAGE Kuds Iranske islamske revolucionarne garde specijalizovane su za nekonvencionalno ratovanje i vojnoobaveštajne operacije. General Stenli Mekristal, koji je komandovao američkim snagama tokom rata u Iraku, opisao je Kuds kao organizaciju sličnu kombinaciji CIA i Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) u SAD. Oni deluju van Irana, najviše preko posrednika kao što su Hezbolah, Hamas, Palestinski islamski džihad, pokret Huti, kao i šiitske milicije u Iraku, Siriji i Avganistanu. O akcijama Kuds direktno izveštava iranskog vrhovnog verskog vođu, ajatolaha Hamneija.