HAOS U HRVATSKOJ: Jako nevreme pogodilo Slavoniju, drveće padalo preko ulica, mnoga domaćinstva bez struje

Dimitrije Krsmanović

21. 08. 2025. u 21:20

GRMLjAVINSKO nevreme, praćeno jakom kišom i vetrom, zahvatilo je danas delove Osječko-baranjske županije u Hrvatskoj i izazvalo poremećaje u saobraćaju i snabdevanju strujom, prenose hrvatski mediji.

Foto: Printskrin

Hitna služba u Osijeku navela je da je primila velik broj poziva građana u vezi sa posledicama nevremena, koji su prijavljivali nestanak električne energije, padove grana ili drveća preko raskrsnica, staza ili zelenih površina, kao i poplavljene saobraćajnice, prenose mediji.

Kako je navedeno, nije bilo izveštaja o eventualnim povredama.

U Čepinu je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela "Materra" i nanela manju štetu na terasi tog objekta.
Iz hotela navode da su svi gosti i zaposleni sigurni.

(Tanjug)

