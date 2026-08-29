U pustinji Atakama u Čileu iznenada pao sneg
U PUSTINjI Atakama u Čileu iznenada je pao sneg, a naučnici NASA veruju da je snežne padavine izazvao klimatski fenomen El Ninjo koji se periodično javlja u tropskom delu Tihog okeana i značajno utiče na vremenske prilike širom planete.
Na satelitskim snimcima koje je objavila američka svemirska agencija NASA vide se neuobičajeno obilne snežne padavine koje su prekrile delove pustinje Atakama i visoravan Čahnantor na severu Čilea, prenosi Špigl.
Na visoravni Čahnantor se nalazi veliki radio-teleskop ALMA i rad teleskopa je privremeno obustavljen zbog snega i jakih vetrova.
Iako je i ranije sneg povremeno padao u ovom sušnom regionu pogođeno područje je ovog puta posebno veliko.
Uzrok obilnih snežnih padavina je takozvani odvojeni sistem niskog pritiska koji se iznad severnog Čilea sudario sa poljem vlažnog vazduha, navodi se u saopštenju NASA.
(Tanjug)
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