DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 30. AVGUST: Bik rešava finansijske a Jarac probleme sa ženama u porodici, Lav uspešan u javnoj delatnosti
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 30. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec, koji upravlja vašim privatnim životom, ulazi u vašu kuću ličnosti gde se već nalaze Neptun i Saturn donoseći vam priliv energije i borbenosti, ali i sukobe sa članovima porodice i nadređenima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Meseca u kuću podsvesti, gde se nalaze Neptun i Saturn, podstiče vaš iracionalne strahove, ali donosi i finansijske probleme. Imate potrebu za perispitivanjem nekih događaja i situacija iz prošlosti.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući društvenog života, gde se nalaze planete romantike i prošlosti, može vam doneti kontakt ili susret sa bivšim emotivnim partnerom, preko interneta ili prijatelja. Provodite više vremena u prirodi.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Sa vašim vladaocem Mesecom u kući karijere možete da dođete u konflikt sa nadređenima ili autoritetima, naročito sa ženama. Dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade. Dopada vam se neko koga ste upoznali u krugu prijatelja.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec, koji upravlja vašom maštom i idejama, ulazi u devetu kuću, donoseći vam priliku da dovršite neke obaveze u vezi sa putovanjem u inostranstvo, polaganjem ispita, rešavanjem pravnih pitanja. Uspeh u javnoj delatnosti.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Sa ulaskom Meseca u vašu astrološku kuću novca moraćete da uložite više truda u rešavanje važnih finansijskih pitanja, kredita, ulaganja, podele imovine, dobijanja sponzorstva ili stipendije.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec ulazi u kuću braka i partnerstva, donoseći vam probleme sa voljenom osobom ali i sa svima oko vas. Finansijska situacija se stabilizuje zahvaljujući kontaktima ili saradnji sa strancima. Smanjite unos šećera.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec u kući posla i zdravlja fokusira vas na radne obaveze i zadatake. Imate potrebu za uvođenjem zdravijih navika. Odnos s ljubavnim partnerom može se naći na testu strpljenja budući da niko od vas dvoje ne odustaje od svojih ideja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Ulazak Meseca u kuću ljubavi i kreativnoti donosi vam susret sa vatrenim znakom ili stabilizaciju odnosa sa voljenom osobom. Uspeh u umetničkom zanimanju ili javnoj delatnosti. Hronične zdravstvene tegobe.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kući karijere donosi vam konflikte, nesporazume i rasprave sa autoritetima i nadređenima, koji nemaju dovoljno sluha za vaše kreativne ideje. Problemi sa ženama u porodici. Poslušajte savet jednog Bika.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Ulazak Meseca u kuću komunikacija donosi vam dobitke preko krćeg putovanja ili potpisivanja ugovora. Dogovor s Devicom može vam doneti mogućnost za efikasno rešavanje finansijskih problema. Bol u leđima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mesec u kući novca gde se nalazi vaš vladalac Neptun upozorava na oprez sa finansijama. Neko pokušava da odloži sastanak sa vama. Imate podršku jednog Jarca. Izbegavajte alkohol.
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