ČUVAJTE SE NEPROMIŠLJENIH IZJAVA I KOLEGA Astro savet za četvrtak, 13. novembar: Mesec u perfekcionistički nastrojenoj Devici donosi nervozu
MESEC, simbol raspoloženja, izlazi iz vatrenog, temperamentnog Lava i ulazi u analitičnu, nervoznu Devicu, što podstiče nervozu, razdražljivost i sklonost sukobima, svađama, raspravama, polemikama...
Dovoljno je što ovaj perfekcionistički Mesec pravi kvadrat s Merkurom (koji vlada Devicom) i Marsom u ležernom Strelcu, pa da dođe do sukoba mišljenja, grešaka u pisanju ili računu, nepromišljenih izjava, naglih odluka, bropletih reakcija u saobraćaju...
A ostali aspekti Meseca sve to podižu na kub, zato, pazite šta pričate i kako vozite, čuvajte se nepromišljenih izjava i brzopletih odluka.
Kolege vam danas mogu praviti probleme ili ćete vi bar tako misliti - da su oni uzrok vaših problema. Neki će to zaista i biti, a neki će ostavljati samo takav utisak.
Svetla tačka dana je sekstil Meseca i Venere, koji donosi manje novčane dobitke.
Preporučujemo
BABA VANGINO PROROČANSTVO ZA 2026: Četiri znaka će imati najgoru godinu
09. 11. 2025. u 19:25
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)