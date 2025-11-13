Panorama

ČUVAJTE SE NEPROMIŠLJENIH IZJAVA I KOLEGA Astro savet za četvrtak, 13. novembar: Mesec u perfekcionistički nastrojenoj Devici donosi nervozu

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 11. 2025. u 07:42

MESEC, simbol raspoloženja, izlazi iz vatrenog, temperamentnog Lava i ulazi u analitičnu, nervoznu Devicu, što podstiče nervozu, razdražljivost i sklonost sukobima, svađama, raspravama, polemikama...

ЧУВАЈТЕ СЕ НЕПРОМИШЉЕНИХ ИЗЈАВА И КОЛЕГА Астро савет за четвртак, 13. новембар: Месец у перфекционистички настројеној Девици доноси нервозу

Foto: Profimedia

Dovoljno je što ovaj perfekcionistički Mesec pravi kvadrat s Merkurom (koji vlada Devicom) i Marsom u ležernom Strelcu, pa da dođe do sukoba mišljenja, grešaka u pisanju ili računu, nepromišljenih izjava, naglih odluka, bropletih reakcija u saobraćaju...

A ostali aspekti Meseca sve to podižu na kub, zato, pazite šta pričate i kako vozite, čuvajte se nepromišljenih izjava i brzopletih odluka.

Kolege vam danas mogu praviti probleme ili ćete vi bar tako misliti - da su oni uzrok vaših problema. Neki će to zaista i biti, a neki će ostavljati samo takav utisak.

Svetla tačka dana je sekstil Meseca i Venere, koji donosi manje novčane dobitke.

