DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 31. OKTOBAR: Blizance očekuju rasprave u porodici, Strelca vanredni troškovi, Ribe promena planova

SAZNAJTE šta vas u petak, 31. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući podsvesti ali i ograničenja pravi napet aspekt s Uranom, donoseći vam naglu promenu planova i vanredne izdatke. Skloni ste nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Pazite šta potpisujete. Čuvajte se za volanom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

S naglašenom 11. kućom u koju danas ulazi Mesec dogovarate se o poslu ili susretu sa prijateljimna ili nekim ko živi u inostranstvu. Romantičan susret na proslavi u blizini neke reke ili jezera. Smanjite unos šećera.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija vašeg vladaoca Merkura, upozorava da budete oprezniji prilikom dogovora ili ulaganja u nov posao. Dajte šansu voljenoj osobi da vam objasni neke stvari. Rasprava sa starijim članom porodice.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Napeti aspekti vašeg vladaoca Meseca čine vas sklonim nelogičnim odlukama, subjektivnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Odlaganje puta zbog okolnosti na koje ne možete da utičete. Dopada vam se Škorpija.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući finansija i rizika obrazuje samo izazovne aspekte, zbog čega bi trebalo da izbegavate nepotrebne troškove. Romantična komunikacija s jednim vatrenim znakom. Stomačne tegobe.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća partnerskih odnosa u koju ulazi Mesec donosi vam uspeh preko kreativne delatnosti. Pazite se skandala u javnosti. Problemi s pravnim aktima. Rasprave sa mlađim saradnicima. Susret s Rakom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

S naglašenom kućom posla i zdravlja u koju ulazi Mesec, pazite šta i kome pričate na poslu. Neko koga ste upoznali preko poslovnih kontakata želi ponovo da vas vidi. Problemi s krvnom cirkulacijom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt između vašeg vladaoca Marsa i Meseca podstiče vas na akciju ali donosi i probleme na putovanjima, putnim dokumentima, strancima ili pravnim aktima. Bik vam šalje poruku romantične prirode. Više šetajte.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Napeti aspekti Meseca u kući privatnog života podstiču i napetost u odnosu sa članovima porodice. Obratite više pažnje na dokumentaciju i ugovore, kako vas neko ne bi obmanuo ili prevario. Vanredni troškovi.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući mentalnog stanja pod uticajem vašeg vladaoca Urana čini vas nervoznijim ali vam donosi i sjajne ideje ako se bavite kreativnim zanimanjem. Ipak, obratite pažnju s kim se dogovorate o novim poslovima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom u kući finansija koji pravi samo napete aspekte, povedite više računa o novcu i izbegavajte rizične finansijske poteze. Trzavice s voljenom osobom zbog vaše potrebe za dominacijom. Poslušajte savet Blizanaca.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Meseca u vaš znak donosi vam umetničku inspiraciju i sjajne ideje, ali i promene planova. Nije trenutak za ulaganje u nešto novo. Rasprava sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom i mlađim članovima pordice. Pazite se za volanom.