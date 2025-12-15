Panorama

DOBAR DAN ZA FINANSIJE I LJUBAV Astro savet za ponedeljak, 15. decembar: Lilit ulazi u znak novca i strasti i pravi trigon sa Neptunom

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 12. 2025. u 07:00

SJAJAN aspekt za posao i finansije obrazuje se u ponedeljak, 15. decembra, između retrogradnog Neptuna u Ribama i Lilita, koji ulazi u znak Škorpij u 3.52.

ДОБАР ДАН ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЉУБАВ Астро савет за понедељак, 15. децембар: Лилит улази у знак новца и страсти и прави тригон са Нептуном

Foto: Profimedia

Ribe su znak inspiracije, mašte, ideja, intucije, a Škorpija znak novca i moći, tako da ovaj trigon donosi okolnosti, situacije kao i osobe, koje će se povoljno odraziti na poslovna i pitanja nasledstva, podele bračne imovine, alimentacija, sponzorstava, stipendija, pravne dokumenatacije i potpisivanje ugovora.

Ovaj trigon pogoduje i rađanju novih ili renesansi starih ljubavnih veza, jer Lilit, simbol erotičnosti, u Škorpiji budi strasti.

