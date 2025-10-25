NOĆAS SPAVAMO SAT DUŽE: Počinje zimsko računanje vremena
U TOKU noći počinje zimsko računanje vremena. To znači da ćemo kazaljke na časovniku pomeriti za jedan sat unazad – sa tri sata na dva sata.
Od ovog vikenda dani će postajati sve kraći, a najkraći će biti u decembru – kada će sunce zalaziti i pre 16 časova.
Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje.
Španija je odlučila da ponovo pokrene inicijativu kojom bi se ukinulo letnje i zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji.
Kako je istakao španski premijer Pedro Sančez, to je "zastarela praksa" koja "više ne pruža uštedu energije" i "izaziva nelagodnost i negativne efekte po zdravlje".
Stručnjaci napominju da adaptacija na ovu malu promenu traje najmanje dve nedelje. Ističu i da pomeranje časovnika dva puta godišnje utiče na sve, kako zdrave, ali posebno na bolesne, posebno hronične pacijente.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)