BLIZANCI RAZDVOJENI PRI ROĐENJU VODILI SKORO IDENTIČNE ŽIVOTE: Sreli se sa 39 godina i ostali bez reči kad su videli svoje supruge

Gotovo četiri decenije nisu znali jedan za drugog, sve dok se nisu sreli sa 39 godina i tada otkrili da su njihovi životni putevi gotovo preslikani.

Foto: Profimedia

Priča o jednojajčanim blizancima iz američke savezne države Ohajo i danas fascinira javnost širom sveta. Iako su odrasli u različitim porodicama, udaljeni tek šezdesetak kilometara, njihovi životi odvijali su se neverovatno slično, kao da ih vode iste nevidljive niti.

Jim Lewis i Jim Springer rođeni su 1940. godine, ali su odmah po rođenju predati na usvajanje. Gotovo četiri decenije nisu znali jedan za drugog, sve dok se nisu sreli sa 39 godina i tada otkrili da su njihovi životni putevi gotovo preslikani, prenosi Mirror.

Prvo iznenađenje pojavilo se već pri imenu: obojicu su usvojitelji nazvali Jim. Ali to je bio tek početak niza neverovatnih podudarnosti.

Foto: Printscreen/Facebook

Paralelni životi

Oba brata odrasla su uz polubrata istog imena, Larryja, i imali su psa kojem su dali isto ime, Toy. Kasnije su se, nezavisno jedan od drugog, odlučili školovati za rad u policiji.

Zapanjujuće je i to što su obojica dvaput stupila u brak, i oba puta sa ženama istih imena. Prve supruge zvale su se Linda, a druge Betty. Njihovi sinovi nose identična imena: James Alan i James Alan.

Podudarnosti su se nastavile i u svakodnevnim navikama: obojica su bili strastveni pušači, patili su od migrena, vozili Chevrolet, a u školi su delili iste sklonosti – obožavali su matematiku i stolarski rad, dok su se mučili s pravopisom.

Tajna koja je trajala decenijama

Postojala je ipak jedna razlika. Jim Lewis je znao da negde postoji njegov brat blizanac, dok je Jim Springer ceo život živeo u uverenju da mu je brat preminuo kao beba.

Tek kada je Lewis došao do sudskih dokumenata i krenuo u potragu, došlo je do njihovog prvog susreta.

Braća su se 1979. godine pojavila u emisiji Phil Donahue Show, gde su uživo pred milionima gledalaca ispričali svoju priču. Springer je tada priznao da je, iako nije znao istinu, oduvek osećao neku vrstu praznine u životu.

Naučna fascinacija



Priča je nedavno ponovo oživela na društvenim mrežama.

Jedna korisnica napisala je: “Pročitala sam toliko studija o blizancima koji žive sličnim životima, ali su razdvojeni pri rođenju. Ovo su neverovatne sličnosti”, dok je drugi dodao: “Fasciniran sam ovim, zaista neverovatno”.