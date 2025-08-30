Panorama

DOLAZIĆE VAM NOVAC KAO NIKADA PRE: Evo kojim horoskopskim znacima od 1. septembra kreće talas izobilja

В.Н.

30. 08. 2025. u 18:14

DOK se leto polako završava i jesen kuca na vrata, mnogi osećaju da se energija menja. Početak septembra donosi novu dinamiku – i to ne samo u prirodi, već i u životu ljudi. Prema astrološkim prognozama, upravo tada se otvara snažan finansijski kanal. Zvezde nagoveštavaju da će pojedini znakovi Zodijaka biti posebno nagrađeni.

Foto: Profimedia

Astrolog Vasilisa Volodina ističe da se od 1. septembra otvara period finansijske stabilnosti i rasta, ali samo za one koji su spremni da iskoriste prilike, ulože trud i mudro rasporede svoje resurse.

Bik – stabilnost kao najjače oružje

Bikovi su poznati po svojoj upornosti i praktičnom pristupu životu. Upravo te osobine doneće im snažan vetar u leđa. Od septembra će im se otvarati šanse da sklope povoljne dogovore, izbegnu nepotrebne rizike i ulože u projekte koji obećavaju dugoročnu dobit. Njihova finansijska sigurnost postaće još čvršća.

Devica – nagrada za marljivost

Sve ono što su Device godinama gradile kroz disciplinu i sistematičnost sada počinje da daje rezultate. Poslovne obaveze koje su nekada delovale naporno pretvoriće se u prilike za rast. Pažnja prema detaljima i odgovoran rad biće primećeni i nagrađeni – što znači stabilniji i veći prihod.

Škorpija – energija koja privlači novac

Škorpije će ući u period kada će njihova odlučnost i unutrašnja snaga biti ključ uspeha. Ako se upuste u nove poslove, zajedničke projekte ili investicije – gotovo sigurno će naići na dobre rezultate. Njihova sposobnost da prepoznaju priliku u trenutku postaće pravi magnet za finansijski napredak.

Jarac – vreme podrške i velikih završetaka

Jarčevi su dugo ulagali trud i strpljenje, a početak jeseni doneće im podršku značajnih ljudi i mogućnost da konačno završe važne projekte. To će ih postaviti na novu poziciju – i finansijsku i poslovnu. Za mnoge Jarčeve, septembar će označiti prelazak na viši nivo karijere i materijalne sigurnosti.

Foto: Profimedia/Shutterstock

Univerzalni saveti za privlačenje obilja

Bez obzira na horoskopski znak, Volodina preporučuje da svi obrate pažnju na nekoliko ključnih stvari:

Otvorite se za nove ideje i neobične prilike – one često kriju najveće šanse.

Eksperimentišite, ali ne trošite više nego što možete da priuštite.

Vodite preciznu evidenciju prihoda i rashoda – planiranje je pola uspeha.

Negujte pozitivan stav i samopouzdanje – optimizam privlači dobitke.

Važna napomena

Astrologija nije garancija, već pokazatelj mogućih pravaca. Iako zvezde ukazuju na povoljne okolnosti, pravi uspeh zavisi od znanja, rada, veštine i sposobnosti da se prilagodimo okolnostima. Zato se astrološki saveti najbolje koriste kao inspiracija i motivacija da delujemo, a ne kao siguran recept za bogatstvo.

(Ona.rs)

