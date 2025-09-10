DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 11. SEPTEMBAR: Bik uvećava prihode, Blizanci dogovaraju nov posao, Vodolija se raspravlja sa saradnicima
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 11. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Naglašena kuća posla donosi vam solidnu zaradu kroz realizaciju odavno zacrtanih planova ali i neplanirane troškove. Vaš vladalac Mars u trigonu s Venerom, nagoveštava strastveni susret s vatrenim znakom. Glavobolja.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Pozicija Merkura, vladaoca vašeg posla, povoljno utiče na ishod poslovnih dogovora. Kvadrat između Meseca u vašem znaku i Plutona, donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina. Ljubavni partner želi da vas kontroliše.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec koji je kasno sinoć ušao u Bika podstiče vašu intuiciju, dok aspekti vašeg vladaoca Merkura povoljno utiču na poslovne dogovore. Susret sa Vagom ili Vodolijom. Izbegavajte hladne, gazirane napitke.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u Biku donosi vam zaradu preko aranžmana sa strancima i poslova koji podrazumevaju češća putovanja. Prijatni zajednički trenuci s bračnim ili dugogodišnjim partnerom. Osetljiv želudac.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Merkur u Devici nagoveštava susret sa šarmantnom, mladolikom osobom preko posla. Odgovara vam pozicija Meseca u Biku, ako već neko vreme planirate kupoprodaju nekretnina. Pazite se u saobraćaju.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u Biku pod uticajem Plutona otežava realizaciju vaših poslova a aspekti vašeg vladaoca Merkura donose mogućnost dobitaka preko honorarnog posla ili novog nekonvencionalnog vida zarade. Tajna veza sa osobom s posla.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Vaše ambicije su i dalje velike kao i nestrpljivost da saznate ishod dogovora o poslu koji obećava solidnu zaradu na duže staze. Merkur u kući društvenog života i prijatelja donosi flert s Blizancima. Osetljivi bubrezi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Odgovara vam pozicija Meseca ako ste preko posla prisutni u javnosti, bavite se umetnošću, advokaturom, politikom. Ali isto tako može da vam donese sukob sa autoritetima. Tajna romansa. Sklonost povredama.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Aspekt vašeg vladaoca Jupitera i vašeg vladaoca Merkura, planeta prosperiteta i biznisa, donose vam uspeh i novac preko posla sa osobama koje žive u inostranstvu ili drugom gradu. Iznenadni poziv od mlađe osobe. Nervoza.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Vaša tvrdoglavost i subjektivnost mogu da naškode samo vama, zato pokušajte da budete fleksibilniji prema kolegama. Strsatveni susrte sa Škorpijom. Sekstil Merkura i Jupitera odgovara privatnim preduzetnicima.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
S Merkurom u kući strasti ali i finansija i rizika, budite pažljiviji kada je reč o podeli bračne imovine, alimentaciji, rešavanju pitanja nasledstva. Dogovor o isplativom poslu. Rasprava sa starijim saradnicima.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Pozicija Meseca u kući posla i dogovora povoljno utiče na vašu finansijsku situaciju. Merkur u kući partnerskih odnosa pravi sekstil s vašim vladaocem Jupiterom donoseći vam uspeh preko samostalne delatnosti.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)