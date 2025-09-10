DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 11. SEPTEMBAR: Bik uvećava prihode, Blizanci dogovaraju nov posao, Vodolija se raspravlja sa saradnicima

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 11. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Naglašena kuća posla donosi vam solidnu zaradu kroz realizaciju odavno zacrtanih planova ali i neplanirane troškove. Vaš vladalac Mars u trigonu s Venerom, nagoveštava strastveni susret s vatrenim znakom. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Pozicija Merkura, vladaoca vašeg posla, povoljno utiče na ishod poslovnih dogovora. Kvadrat između Meseca u vašem znaku i Plutona, donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina. Ljubavni partner želi da vas kontroliše.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec koji je kasno sinoć ušao u Bika podstiče vašu intuiciju, dok aspekti vašeg vladaoca Merkura povoljno utiču na poslovne dogovore. Susret sa Vagom ili Vodolijom. Izbegavajte hladne, gazirane napitke.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u Biku donosi vam zaradu preko aranžmana sa strancima i poslova koji podrazumevaju češća putovanja. Prijatni zajednički trenuci s bračnim ili dugogodišnjim partnerom. Osetljiv želudac.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Merkur u Devici nagoveštava susret sa šarmantnom, mladolikom osobom preko posla. Odgovara vam pozicija Meseca u Biku, ako već neko vreme planirate kupoprodaju nekretnina. Pazite se u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u Biku pod uticajem Plutona otežava realizaciju vaših poslova a aspekti vašeg vladaoca Merkura donose mogućnost dobitaka preko honorarnog posla ili novog nekonvencionalnog vida zarade. Tajna veza sa osobom s posla.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaše ambicije su i dalje velike kao i nestrpljivost da saznate ishod dogovora o poslu koji obećava solidnu zaradu na duže staze. Merkur u kući društvenog života i prijatelja donosi flert s Blizancima. Osetljivi bubrezi.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Odgovara vam pozicija Meseca ako ste preko posla prisutni u javnosti, bavite se umetnošću, advokaturom, politikom. Ali isto tako može da vam donese sukob sa autoritetima. Tajna romansa. Sklonost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt vašeg vladaoca Jupitera i vašeg vladaoca Merkura, planeta prosperiteta i biznisa, donose vam uspeh i novac preko posla sa osobama koje žive u inostranstvu ili drugom gradu. Iznenadni poziv od mlađe osobe. Nervoza.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaša tvrdoglavost i subjektivnost mogu da naškode samo vama, zato pokušajte da budete fleksibilniji prema kolegama. Strsatveni susrte sa Škorpijom. Sekstil Merkura i Jupitera odgovara privatnim preduzetnicima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

S Merkurom u kući strasti ali i finansija i rizika, budite pažljiviji kada je reč o podeli bračne imovine, alimentaciji, rešavanju pitanja nasledstva. Dogovor o isplativom poslu. Rasprava sa starijim saradnicima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Meseca u kući posla i dogovora povoljno utiče na vašu finansijsku situaciju. Merkur u kući partnerskih odnosa pravi sekstil s vašim vladaocem Jupiterom donoseći vam uspeh preko samostalne delatnosti.