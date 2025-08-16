NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE: Izbor priloga na pici otkriva vaš karakter

MALSINE, slanina, jaja, ananas - vaš izbor dodataka na pici možda izgleda kao spontana odluka, ali oni mogu da otkriju dosta toga o vašem karakteru, pokazalo je najnovije istraživanje naučnika.

Dodaci (prilozi) koje gurmani stavljaju na picu našli su se u fokusu jednog istraživanja, a rezultati naučnog rada pokazali su da oni o mana otkrivaju mnogo više nego što mislimo. Ljubitelji ananasa na pici definitivno neće biti srećni otkrićem stručnjaka Čikaškog fonda za istraživanje mirisa i ukusa.

AKO VOLITE PICU SA DOSTA SUHOMESNATIH PROIZVODA, ZNAČI DA STE...

Ispostavilo se da su oni koji na pici preferiraju šunku i druge mesne prerađevine zapravo izuzetno skloni razdražljivosti i konfliktima, da se češće ljute da druge ljude i da vole da prokrastiniraju. Istovremeno, ljubitelji mesnatijih pica su i vrlo efektne ličnosti, šarmantni i ekstrovertni ljudi koji vole da budu u centru pažnje.

AKO RADIJE BIRATE VEGETARIJANSKE PICE, ONDA STE...

Ljubitelji vegetarijanskih vrsta pica u kojima dominira povrće su vrlo empatični i dobrodušni, puni razumevanja i veoma uravnoteženi, što ih čini sjajnim prijateljima, partnerima i roditeljima. Međutim, ukoliko na pici volite da vam se nađe i poneka ljuta papričica, znači da ste skloni rizicima i da žudite za adrenalinom.

VAŠ IZBOR SU NEOBIČNI PRILOZI? EVO ŠTA ONI OTKRIVAJU O VAMA

Ukoliko najviše volite picu sa dosta proteina (sa piletinom ili plodovima mora) znači da ste dosta komunikativni, a ako je vaš prvi izbor ananas (Italijani sada padaju u nesvest) - to može ukazivati na to da ste često agresivni i usmereni ka postizanju sopstvenih ciljeva, piše ruski portal TekInsajder, pozivajući se na istraživanje.

DA LI KARAKTER UTIČE NA IZBOR PRILOGA ILI JE OBRNUTO

Ovo istraživanje ne otkriva da između našeg karaktera i izbora priloga na pici postoji uzročno-posledična veza, već da su oni samo u korelaciji. "Drugim rečima, ne zna se da li je tip ličnosti taj koji diktira koje ćemo priloge stavljati na picu ili sami prilozi utiču na formiranje naše ličnosti", pojašnjava doktor Alan Hirš.

