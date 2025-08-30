PREKO OVOG ZNAKA DO 22. SEPTEMBRA PRELAZI SUNCE Horoskop "Novosti": Upoznajte Devicu - Ovo su njene vrline i mane

DEVICA je elegantna, uvek lepo obučena, na njoj sve izgleda otmeno, vodi računa o frizuri, čista, uredna, pedantna.

Foto Shutterstock

I žene i muškarci rođeni u ovom promenljivom, zemljanom znaku, plene specifičnim šarmom i duhovitošću.

Deluje poslovno, na distanci, skeptična je i nepoverljiva, prilično zatvorena, mada voli društvo. Devica je mudra, analitična, praktična, metodična, racionalna, u suštini stidljiva, obazriva i rezervisana. Krije kada je nezadovoljna, što je čest slučaj.

Kritički nastrojena, sve primećuje, opaža nedostatke, ali ne kaže ništa, ako je ne pitaju. Perfekcionista, voli da podučava druge. Ima smisla za detalje, precizna. Kada nešto radi, to mora da bude savršeno. Nema previše jaku volju, ali je zato marljiva, vredna, odgovorna, pravdoljubiva. Ima spretne prste i smisla za manuelne poslove.

U ljubavi priželjkuje uzbuđenja, ali je suviše zatvorena da bi pokazala strastveni deo svoje prirode. Privlače je čak i tajne romanse, mada u njima teško može opstati. Zaljubljuje se obično u partnere iz druge sredine, grada, države. Mana joj je što ume da sitničari, toliko da zamara. Često pati od kompleksa niže vrednosti, zna da bude usmerena na materijalno, ponekad više voli stvari nego ljude.

Mada se često oseća kao žrtva porodice, retko privatni život podređuje karijeri. Elokventna, poseduje dar za jezike. Zanimanja koja joj odgovaraju su prevodilac, novinar, psiholog, modni dizajner, arhitekta, turistički vodič, trgovac. Odlično se snalazi i u uslužnim delatnostima, kao i u marketingu.

Na zdravstvenom planu, Devica ima osetljiv nervni sistem, podložnija je stresu, pati od glavobolje, povišenog pritiska, srčanih tegoba, bolova u leđima i stomaku (crevni trakt). Ima osetljive disajne organe i probleme sa cirkulacijom, podložna je povredama (ruku, naročito šaka i ključne kosti), kao i depresiji.