Razgovor srednjoškolaca sa profesorima i studentima: Dan otvorenih vrata na Matematičkom fakultetu 18. aprila
Dan otvorenih vrata na Matematičkom fakultetu u Beogarau održaće se u subotu, 18. aprila.
Za srednjoškolce će biti organzovana panel diskusiji sa profesorima i asistentima a zatim i panel diskusiji sa uspešnim bivšim studentima, alumnistima koji rade u renomiranim kompanijama u industriji i naučno-istraživačkim centrima.
Takođe, srednjoškolci će moći da obiđu fakultetske prostorije i upoznaju se sa svim smerovima i studentskim organizacijama. Biće organzovan i interaktivni kviz sa nagradama.
- Ovo je idealna prilika da pre početka studija upoznate nastavno osoblje, studente i studentske organizacije, postavite sva pitanja i osetite atmosferu našeg fakulteta - poručuju sa Matetičkog fakulteta.
