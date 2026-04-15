Obrazovanje

Razgovor srednjoškolaca sa profesorima i studentima: Dan otvorenih vrata na Matematičkom fakultetu 18. aprila

Ljiljana Begenišić

15. 04. 2026. u 10:53

Dan otvorenih vrata na Matematičkom fakultetu u Beogarau održaće se u subotu, 18. aprila.

Разговор средњошколаца са професорима и студентима: Дан отворених врата на Математичком факултету 18. априла

matematički fakultet

Za srednjoškolce će biti organzovana panel diskusiji sa profesorima i asistentima a zatim i panel diskusiji sa uspešnim bivšim studentima, alumnistima koji rade u renomiranim kompanijama u industriji i naučno-istraživačkim centrima.

Takođe, srednjoškolci će moći da obiđu fakultetske prostorije i upoznaju se sa svim smerovima i studentskim organizacijama. Biće organzovan i  interaktivni kviz sa nagradama.

- Ovo je idealna prilika da pre početka studija upoznate nastavno osoblje, studente i studentske organizacije, postavite sva pitanja i osetite atmosferu našeg fakulteta - poručuju sa Matetičkog fakulteta.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBRAZOVANJE PRISTUPAČNO SVIMA: Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje skup o unapređenju položaja studenata sa invaliditetom
Obrazovanje

0 0

"OBRAZOVANJE PRISTUPAČNO SVIMA": Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje skup o unapređenju položaja studenata sa invaliditetom

Centar za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu zajedno sa centrima/uredima za podršku studentima (sa invaliditetom) Univerziteta u Banjoj Luci, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Koordinacijom pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju Republike Hrvatske, organizuje Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima”.

13. 04. 2026. u 13:41

Politika
Tenis
Fudbal
Pomračenje Arsenalovo: Tobdžije su mentalno na veoma lošem mestu i neugodni Sporting bi to mogao iskoristiti

"Pomračenje" Arsenalovo: Tobdžije su mentalno na veoma lošem mestu i neugodni Sporting bi to mogao iskoristiti