POSLE ČASOVA SADE POVRĆE, ŠIJU, UČE JEZIKE... Nastavlja se projekat obogaćenog jednosmenskog rada u 428 osnovnih i srednjih škola

Projekat obogaćenog jednosmenskog rada nastavljen je i u novoj školskoj godini, a njime je obuhvaćeno 428 škola, od čega 372 osnovne i 56 srednjih. To znači da đaci u ovim obrazovnim ustanovama nastavu pohađaju u prvoj smeni, dok je druga smena rezervisana za različite besplatne vannastavne aktivnosti.

Tako deca imaju priliku da dodatno uče strane jezike, idu na sport, uče kuvanje, borave u prirodi, a negde se bave i ozbiljnim poslovima koji su rezervisani za odrasle, kao na primer u OŠ "Milivoje Stojković" u Umačirima kod Beograda gde se učenici vrlo ozbiljno bave i poljoprivrednom.

Kako nam je rekao Vladimir Bokić, direktor ove škole koja je, inače, svrstana među šest najboljih u Srbiji, u slobodnoj smeni učenici imaju aktivnosti koje se osmišljavaju unutar škole i prezentuju se učenicima i roditeljima.

- Tako naša škola nudi podršku u učenju, ali i kuvanje, gimnastiku, folklor, bioskop, grčki jezik, digitalnu pismenost i mnoge druge aktivnosti, koje naši kreativni, vredni i radni nastavnici osmisle - kaže ovaj direktor.

U OŠ "Milivoje Stojković" đaci vredno obrađuju baštu

Međutim, škola u Umčarima ima i vrlo razvijenu Učeničku zadrugu u okviru koje se đaci i nastavnici vrlo ozbiljno bave proizvodnjom voća i povrća koje se sprema u školskoj kuhinji.

Zadovoljni i roditelji i đaci Projekat obogaćenog jednosmenskog rada uveden je u obrazovni sistem pre šest godina, a kako navode u Ministarstvu prosvete, utvrđeno je da postoji visoka motivacija učenika i nastavnika da zajedno razvijaju najrazličitije aktivnosti koje školu čine ključni mestom za napredovanje i razvoj. - U određenim školskim godinama fokus je opravdano bio na pružanju obrazovne podrške, ali su najveći rezultati postignuti u brojnim novim vannastavnim aktivnostima - navod eiz resornog ministarstva. - Zadovoljstvo projektom izrazili su učenici, nastavnici i roditelji, a sve što je realizovano doprinelo je unapređenju rada škola i njihovom ugledu u lokalnoj sredini.

- Naša škola nekada je imala svoju Učeničku zadrugu, koja je 1982. godine proglašena najboljom u tadašnjoj Jugoslaviji, a kao nagradu za to u emisiji Znanje - imanje dobila traktor - priča nam dikrektor Bokić. - Osim lepih sećanja na ta vremena, školi je ostao plac od 25 ari u Pudarcima gde imamo izdvojne odeljenje. Traktor, plac, ali i nesebična podrška roditelja bili su dobar temelj na kome smo počeli da gradimo svoje poljoprivredno dobro. Najpre smo ga ogradili, pa kupili sve neophodne alatke, opremu za plastenik, pumpu i opremu za navodnjavanje i sve što nam je potrebno da počnemo sa radom. Godine su se nizale, uspeh je bio sve veći... Imanje i oprema se šire, pa su ovoj školi odobrena sredstva i za nabavku freze, ali i sušača za voće i povrće... Voće i povrće koje se ubere skladišti se u veliki zamrzivač i frižider, ali dobra deo ide u školsku kuhinju u kojoj se sprema ono što je škola sama proizvela.

Direktor naglašava i da su njegovi đaci vrlo vešti u baratanju poljošprirednim mašinama, ali i svim alatkama potrebnim za obrađivanje poljoprivrednog dobra. On, takođe, ponosno ističe da većina njih svoju budćnost vidi upravo u ovom nadaleko čuvenom gročanskom voćarsko-povrtarskom kraju.

A u probojskoj osnovnoj školi "Vuk Karadžić" koja je, takođe, u programu jednosmenskog rada, deca nemaju pljoprivredno dobro koje bi obrađivala, ali imaju čitav niz aktivnosti kojima popunjavaju slobodno vreme i koje im pomažu da steknu brojan dodtna znanja.

Ovi probojski osnovci su savdali neke "kućne" poslove, naučili da peglaju, šiju, slažu odeću, kako da pravilno i bezbedno koriste električne aparate u domaćinstvu, recikliraju i osmišljavaju kućni budžet.

Direktorka škole Jadranka Karadžić ističe da kolektiv organzuje različite akcije u kojima se deca bave naukom, sprovode različite eksperimente, učestvuju u umetničkim radionicama, uče da kuvaju, posećuju banke kako bi naučila da raspolažu novcem, planinare...

Osim toga, učenici su se protekle godine kroz različite sadržaje upoznali sa značajem očuvanja mentalnog zdravlja, pa su obeležili Međunarodni dan osoba sa Daunovim sindromom kroz niz aktivnosti usmerenih na pružanje podrške i prihvatanje različitosti.

- Povodom Dana škole u saradnji sa roditeljima prezentovali su prethodno napravljena različita tradicionalna jela i poslastice različitih kultura na prostoru grada i pokazali svu lepotu različitosti u kojoj živimo i učimo - kaže direktorka. - Realizovana ambijentalna nastava u Novom Pazaru sa ciljem upoznavanja različitih kulturnih, verskih i istorijskih obeležja.

Osnovci su posetili i fabriku automobila "FAP" u Priboju, gde su informisani o istorijatu, značaju, kao i proizvodnim procesima i mogućnostima stipendiranja i dualnim programom koje nudi fabrika u saradnji sa školom.

Vlo jekativna i drmska sekcija koja je izvela predstave "Matematika" "Novogodišnja noć", "Poklon za mamu", "Slikari" "Maslinka i bumbarov let"...