KONKURS ZA STIPENDIJE I KREDITE: Ministarstvo prosvete podržava nadarene đake i studente
U cilju podsticanja najboljih učenika i studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima, Ministarstvo prosvete je raspisalo konkurs za dodelu stipendija i kredita za školsku 2025/2026. godinu
Prijava na konkurs se vrši popunjavanjem obrazaca na Portalu za kredite i stipendije i dostavljanjem potrebne dokumentacije u elektronskoj formi putem Portala i u papirnoj formi u visokoškolskoj ustanovi koju kandidat pohađa od 1. novembra do 1. decembra.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
