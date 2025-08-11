Obrazovanje

KONKURS ZA STIPENDIJE I KREDITE: Ministarstvo prosvete podržava nadarene đake i studente

Branka Borisavljević

11. 08. 2025. u 13:47

U cilju podsticanja najboljih učenika i studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima, Ministarstvo prosvete je raspisalo konkurs za dodelu stipendija i kredita za školsku 2025/2026. godinu

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ: Министарство просвете подржава надарене ђаке и студенте

Foto: Matematička gimnazija

Prijava na konkurs se vrši popunjavanjem obrazaca na Portalu za kredite i stipendije i dostavljanjem potrebne dokumentacije u elektronskoj formi putem Portala i u papirnoj formi u visokoškolskoj ustanovi koju kandidat pohađa od 1. novembra do 1. decembra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENjU UVEĆANE PROSTATE