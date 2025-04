"SAPLELI" SE NA POVRŠINI PRIZME: Evo kako je u osnovnim školama prošlo polaganje probnog testa iz matematike

POSLEDNjA tri zadatka, među kojima je najteži bio izračunavanje površine prizme, namučili su đake osmog razreda na probnom testu iz matematike koji su danas radili.

Dragan Milovanović

Generalni utisak malih maturanata iz više beogradskih osnovnih škola je da je test iz metematike bio - težak, a to pokazuje i činjenica da je većina njih ostala do samog kraja ispita koji je trajao od 12 do 14 časova.

Svima je bio najteži 20. zadatak, a osmaci iz OŠ "Bora Stanković" kažu da ga je malo ko uradio. Učenica ove škole Hana Dugalić pojašnjava nam da je u tom zadatku bila data zapremina prizme, a traženo je da se izračuna površina.

- Prvih 17 zadataka mogao je da uradi svako ko ima peticu iz matematike - smatra ova učenica. - Poslednja tri zadatka su sa naprednijeg nivoa i bila su teška, ja sam uradila 19 zadataka.

Naša sagovornica koja, inače, planira da upiše Četvrtu ili Dvanaestu gimnaziju, ističe da do "prave" male mature ima dovoljno vremena da se gradivo dodatno spremi. Njeni vršnjaci iz iste škole kažu da su relativno lako uradili prvih 15 zadataka, ali da su morali dobro da "zapnu" na sledećih pet, s tim što poslednji nisu uradili.

- Na prvi pogled izgleda teško, ali kada sam počeo da radim video sam da zadaci nisu toliko teški, mislim da sam uradio dobro prvih 15, za ostale nisam siguran - kaže nam jedan učenik, a njegov drugar dodaje:

- Radio sam do 12. zadatka, posle sam se pogubio.

I učenica Osnovne škole "Kneginja Milica" S. J. ističe da joj se probni test u prvi mah učinio težak, ali što je više čitala zadaci su joj bili lakši. Uradila je sve osim poslednja dva iz geometrije koja su joj bila veoma teška.

Više izbora za vežbanje DIREKTORI škola, ali prosvetne vlasti preporučuju đacima osmog razreda da vežbaju zadatke iz zbirki koje su izdate za sve predmete, a na raspolaganju im je i e-vežbaonica. Takođe, na sajtu Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja nalaze se testovi sa prethodnih maturskih ispita, pa se osmacima preporučuje da i njih "prerade".

- Za kontrolni smo vežbali zadatke iz geometrije, ali ne ovako teške - kaže nam ova učenica. - Uradila sam 17. zadatak koji je za mnoge bio jako težak. Zadovoljna sam kako sam uradila probu.

Ona ističe da će do "prave" male mature nastaviti da se sprema, a planira da upiše gimnaziju.

Neki učenici su nam rekli da su zadaci bili teži od onih koji se nalaze u zbirkama iz kojih vežbaju za završni ispit.

- Ja sam vežbala zadatke iz zbirki i sa ranijih testova, ovi su bili teži od svih prethodnih - kaže nam jedna učenica.

Direktori škola pojašnjavaju da je probna matura važna jer osim što se deca upoznaju sa tehničkim detaljima izlaska na ispit, imaju priliku da steknu uvid koliko zaista znaju i koliko još moraju da uče, kako bi na "pravoj" maloj maturi zablistali.

Tako Obrad Drakulić, direktor OŠ "Karađorđe", ističe za naš list da će evaluacija probnih testova biti dobar putokaz za nastavnike gde treba pojačati rad.

- Naši đaci su i probni test radili predano i posvećeno, većina je ostala do samog kraja što pokazuje da žele što bolji rezultat - ističe ovaj direktor.

Drakulić naglašava da nastavnici u ovoj školi već drže pripremnu nastavu, a pripremni časovi iz matematike traju još od Nove godine:

- Na probni ispit su izašli svi naši maturanti kojih imamo 114, samo jedan nije radio.

Inače, probni ispit iz matematike su radili svi đaci osmog razreda u Srbiji, njih 64.418, a mnoge od njih sutra čekaju testovi iz srpskog jezika i izbornog predmeta. Zbog poznatog stanja u školama, ove godine za razliku od prethodnih svi osmaci ne polažu srpski i treći test istog dana, nego je školama ostavljeno da same odluče kada će organizovati ove ispite.

U manjem broju škola đaci su danas radili test iz srpskog, mnogi će ga raditi sutra, a u nekim školama testovi ih čekaju u ponedeljak. Uglavnom, proba male mature mora biti završena do 30. aprila.