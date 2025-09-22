Kultura

UMRO ENVER PETROVCI

В. Н.

22. 09. 2025. u 15:01

GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 71. godini, objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Regionalnog pozorišta Novi Pazar.

УМРО ЕНВЕР ПЕТРОВЦИ

Foto: N. Skenderija

- Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je napustio veliki umetnik, reditelj i pedagog Enver Petrovci. Njegov umetnički opus ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i kulturi čitavog regiona. Regionalno pozorište Novi Pazar imalo je posebnu čast da sarađuje sa njim. Kao profesor i mentor, nesebično je delio svoje znanje, iskustvo i ljubav prema umetnosti, oblikujući generacije koje će njegovu umetničku zaostavštinu prenositi dalje. Pamtićemo ga po harizmi, duhovnoj širini i istinskoj posvećenosti umetnosti. Enver Petrovci zauvek ostaje deo naše pozorišne porodice - navodi se u saopštenju. 

