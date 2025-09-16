LJILJANA STJEPANOVIĆ O ULOZI GROFICE I TEATRU ODEON: ‘Ovo je čudo! Svaka čast Željku!’

NOVA pozorišna sezona počinje spektakularno — premijerom predstave „Julija i Romeo“, savremene adaptacije Šekspirovog klasika, po tekstu Branka Kockice i u režiji Marka Jovičića. Predstava će premijerno biti izvedena 19, 20. i 21. septembra.

Promo

Neobični spoj tradicionalnog i savremenog, uz raskošnu kostimografiju epohe, bogat muzičko-scenski izraz, i ljubavnu priču koja nikada ne izlazi iz mode, vodi publiku pravo u srce Verone – u svet zabranjene ljubavi, sukoba, ali i nade.

Promo

Ulogu Julije tumače Tamara Milojković i Anastazija Knežević, dok Marka Jovičića, pored režije, gledamo i kao Romea. Među zapaženim imenima u podeli je i proslavljena glumica Ljiljana Stjepanović, koja igra lik grofice – maćehe mlade Julije.

- Nova verzija Šekspirovog klasika mi se čini veoma zanimljivo. Moja uloga je jako zahtevna i mislim da će biti zanimljiva. Moram da naglasim da je energija ovih mladih ljudi oko mene fascinantna i da je i meni zaista veliki pokretač. Grofica je toliko negativna prema Juliji, kao i prema svom sinu i prema Romeu – da će publika imati utisak da je grofica prava veštica. Što se Teatra Odeon tiče – potpuno sam oduševljena. Zaista je čudesno šta je Željko napravio i svaka mu čast. Sa Željkom jako dugo i veoma uspešno sarađujem, još od serije „Ljubav, navika, panika“, što je preko dve decenije. Scena je fantastična, ogromna i divna. Gledaću da za života imam još angažmana u Teatru Odeon. Naglasila bih da sam veoma srećna što sam se uključila u ovaj projekat. – rekla je Ljiljana Stjepanović.

Promo

Proslavljena glumica Ljiljana Stjepanović ostvarila je mnoštvo zapaženih uloga, kako na filmu i televiziji tako i u pozorištu. Svakoj generaciji ova čuvena glumica bila je deo odrastanja, a Marko Jovičić je za Ljiljanino učestvovanje u predstavi “Julija i Romeo” rekao: “Imamo jednog barda srpskog glumišta u predstavi što je za nas privilegija.”

Pored Ljiljane Stjepanović, publiku očekuje i niz drugih upečatljivih uloga — Dimitrije Ilić koji donosi humor kroz lik Prtlje, kućnog sluge Kapuleta, Stefan Milivojević igra Đovanija, dok Marko Marković tumači samog Šekspira, u prologu i epilogu. Aleksandar Vujanović se pojavljuje kao baron Monteki, dok Vesna Paštrović kao i Stjepanovićeva igra groficu.

Ulaznice su dostupne na blagajni Teatra Odeon, u ulici Kraljice Natalije 45, kao i online putem sajta bilet.teatarodeon.rs

Dobrodošli u Veronu. Dobrodošli u Teatar Odeon.



