Kultura

21. MEĐUNARODNI FESTIVAL: Dokument 2025

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

01. 12. 2025. u 15:45

Dvadeset prvi Međunarodni festival dokumentarnog filma pod nazivom ,,Dokument 2025”, biće održan od 3. do 5. decembra u Pozorištu ,,Bora Stanković" u Vranju.

21. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ: Документ 2025

foto:J.S

U ovogodišnjem programu  festivala publika će moći da vidi pet dokumentarnih filmskih ostvarenja. Prve večeri festivala nakon svečanog otvaranja planirane su projekcije filmova ,,Prvih 100 godina“  i film  ,,Nebo iznad tvrđave“.

Drugog dana festivala biće prikazani filmovi  ,,Arhetip“ i  ,,Vek prođe… A što te nema“, dok će poslednjeg dana festivala na repertoaru biti film  „Šaban Bajramović Moje putovanje“ .      

