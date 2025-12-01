21. MEĐUNARODNI FESTIVAL: Dokument 2025
Dvadeset prvi Međunarodni festival dokumentarnog filma pod nazivom ,,Dokument 2025”, biće održan od 3. do 5. decembra u Pozorištu ,,Bora Stanković" u Vranju.
U ovogodišnjem programu festivala publika će moći da vidi pet dokumentarnih filmskih ostvarenja. Prve večeri festivala nakon svečanog otvaranja planirane su projekcije filmova ,,Prvih 100 godina“ i film ,,Nebo iznad tvrđave“.
Drugog dana festivala biće prikazani filmovi ,,Arhetip“ i ,,Vek prođe… A što te nema“, dok će poslednjeg dana festivala na repertoaru biti film „Šaban Bajramović Moje putovanje“ .
Preporučujemo
TUGA: Preminuo čuveni dobitnik Oskara i Zlatnog globusa
29. 11. 2025. u 19:23
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)