21. MEĐUNARODNI FESTIVAL: Dokument 2025

Dvadeset prvi Međunarodni festival dokumentarnog filma pod nazivom ,,Dokument 2025”, biće održan od 3. do 5. decembra u Pozorištu ,,Bora Stanković" u Vranju.

foto:J.S

U ovogodišnjem programu festivala publika će moći da vidi pet dokumentarnih filmskih ostvarenja. Prve večeri festivala nakon svečanog otvaranja planirane su projekcije filmova ,,Prvih 100 godina“ i film ,,Nebo iznad tvrđave“.

Drugog dana festivala biće prikazani filmovi ,,Arhetip“ i ,,Vek prođe… A što te nema“, dok će poslednjeg dana festivala na repertoaru biti film „Šaban Bajramović Moje putovanje“ .