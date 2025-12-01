NAGRADA ZA KRISTIJANA OLAHA: Najbolje delo iz oblasti nauke o književnosti, esejistike i filozofije
Kristijan Olah dobitnik je ovogodišnje nagrade Zadužbine „Nikolaj Timčenko“ koja se, pune dve decenije, dodeljuje za najbolje delo iz oblasti nauke o književnosti, esejistike i filozofije.
Olah se ovenčao prestižnom nagradom za knjigu „Svetlost iz pepela: Holokaust i književnost“, koju je objavio beogradski Institut za kljiževnost i umetnost, a odluku o tome jednoglasno je doneo žiri koji su činili: Natalija Ludoški, Dragan Žunić i Jovan Pejčić.
Kristijan Olah je rođen 1984. godine u Vršcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomske i master studije završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je 2017. godine odbranio doktorsku disertaciju „Književnoteorijsko delo Nikole Miloševića“.
Dobitnik je Brankove nagrade Matice srpske za naučni podmladak, a njegova monografija „Knjiga – Bog:(Postmoderna) duhovnost u Hazaraskom rečniku Milorada Pavića“ bila je u užem izboru za Nagradu „Isidora Sekulić“. Olah je autor brojnih studija, eseja i kritika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.
Prestižna nagrada sa Timčenkovim imenom namenjena je najboljim srpskim delima iz oblasti nauke o književnosti odnosno za kritiku, teoriju, istoriju i uporedno proučavanje literature. Time se Timčenko celog života bavio. Posle njegove smrti u Leskovcu je osnovana zadužbina, ustanovljena je književna nagrada, a otvoren je i legat sa više od 15.000 naslova.
Nikolaj Timčenko(1934-2004) bio je filozof, književni kritičar, esejista, lektor i novinar. Zbog svoje kritičke misli, u vreme bivše Jugoslavije, važio je za jednog od disidenata, a u njegovoj rukopisnoj zaostavštini nalazi se više desetina studija, knjiga ogleda i eseja. Za izuzetan doprinos srpskoj književnosti posthumno mu je dodeljena Plaketa „Borislav Stanković“.
