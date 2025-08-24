Kultura

TUŽNE VESTI: Preminuo Valerij Uskov

24. 08. 2025. u 18:30

FILMSKI reditelj i scenarista Valerij Uskov preminuo je u nedelju, 24. avgusta.

Foto: Pixabay

Savez režisera Rusije je saopštio vest o Uskovljevoj smrti.

Organizacija je izrazila saučešće porodici i prijateljima filmskog reditelja.

