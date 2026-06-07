REZULTATI IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Srpska lista ostvarila ubedljivu pobedu
SRPSKA lista osvojila je 42166 glasova na izbora na Kosovu i Metohiji.
Srpska lista ima skoro 13. puta više glasova u srpskim sredinama od Rašićeve stranke.
- SL je osvojila svih 10 mandata, ali Albanci dodaju glasove svom miljeniku Rašiću u mestima gde Srba gotovo da nema, npr. u Đakovici, Glogovcu, Prizrenu... - upozorava Igor Simić iz SL.
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