OTKRIVENO KO JE SRPKINJA KOJA JE POGINULA NA PROKLETIJAMA: Helikopteri pokušali da stignu do devojke

Dvadesetsedmogodišnja planinarka iz Srbije S.R. poginula je u subotu oko 13 sati, u predelu iznad Grebajskog Zastana u albanskom delu vrha Maja Zastanit.

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To su Vijestima kazali nezvanično iz više izvora, navodeći da su sa S.R. bila još dva planinara iz Srbije, koji su odmah nakon nezgode uputili poziv za pomoć.

Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spašavanja.

Jedan od izvora rekao je za Vesti da je helikopterska jedinica prethodno došla na lice mesta i spustila spasioca na sajle, ali da je zbog kompleksnosti situacije akcija obustavljena i nastavljena danas.