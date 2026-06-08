Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKO OSTRVO: Treslo se popularno letovalište

В. Н.

08. 06. 2026. u 08:14

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GRČKO ostrvo Evija jutros je pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКО ОСТРВО: Тресло се популарно летовалиште

Foto: AI generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od četiri kilometra i udaljen 78 kilometara od grada Peristerija.

Potres se dogodio u 5.13 časova po lokalnom vremenu i izazvao je uznemirenost među stanovnicima tog područja, naročito imajući u vidu da je Eviju juče pogodio niz zemljotresa od kojih je najsnažniji bio 5,2 stepena, prenosi Prototema.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Zbog kontinuirane seizmičke aktivnosti, vlasti su odlučile da u toj oblasti više osnovnih i srednjih škola ostanu zatvorene, iz predostrožnosti.

Vatrogasne službe saopštile su da su u stanju povećane operativne pripravnosti.

(Tanjug)

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