Fudbal

TUGA NA DORĆOLU! Umro Dragan Rudaković

Новости онлине

08. 06. 2026. u 08:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Tužne vesti stižu iz sveta domaćeg fudbala!

ТУГА НА ДОРЋОЛУ! Умро Драган Рудаковић

Foto: Printskrin/GSP Polet

GSP Polet sa Dorćola je objavio na svojim društvenim mrežama kako je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine ovog kluba, Dragan Rudaković.

On je godinama bio jedan od nosilaca rada fudbalskog kluba sa Dorćola, koji je ove sezone uspeo da opstane u Srpskoj ligi Beograd u neizvesnoj završnici prvenstva, završivši na 10. mestu u konkurenciji 14 ekipa.

Klub se putem mreža oglasio poslednjom porukom posvećenom Draganu Rudakoviću.

- Poštovani sportski prijatelji, sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost da je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine našeg kluba, Dragan Rudaković. Njegov doprinos razvoju i radu kluba ostaviće trajni trag, a uspomenu na njega čuvaćemo sa poštovanjem i zahvalnošću.

O terminu i mestu sahranje bićete naknadno obavešteni. Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo iskreno saučešće - stoji u poruci Uprave kluba.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA IZNENAĐENA! Nije očekivala da će Novak Đoković ovo da uradi

RUSIJA IZNENAĐENA! Nije očekivala da će Novak Đoković ovo da uradi