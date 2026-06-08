TUGA NA DORĆOLU! Umro Dragan Rudaković
Tužne vesti stižu iz sveta domaćeg fudbala!
GSP Polet sa Dorćola je objavio na svojim društvenim mrežama kako je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine ovog kluba, Dragan Rudaković.
On je godinama bio jedan od nosilaca rada fudbalskog kluba sa Dorćola, koji je ove sezone uspeo da opstane u Srpskoj ligi Beograd u neizvesnoj završnici prvenstva, završivši na 10. mestu u konkurenciji 14 ekipa.
Klub se putem mreža oglasio poslednjom porukom posvećenom Draganu Rudakoviću.
- Poštovani sportski prijatelji, sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost da je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine našeg kluba, Dragan Rudaković. Njegov doprinos razvoju i radu kluba ostaviće trajni trag, a uspomenu na njega čuvaćemo sa poštovanjem i zahvalnošću.
O terminu i mestu sahranje bićete naknadno obavešteni. Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo iskreno saučešće - stoji u poruci Uprave kluba.
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