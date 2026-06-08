PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Srpska lista osvojila apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama
PREMA preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40 odsto biračkih mesta, na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92 odsto, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka na KiM - Srpska lista (SL) osvojila je 6,17 odsto, odnosno 42.761 glas.
Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu.
Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova (DPK) sa 21,06 odsto, odnosno 145.856 glasova, a na trećem Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,61 odsto, odnosno 121.976 glasova, objavljeno je na sajtu CIK-a.
Alijansa za budućnost Kosova (ABK) osvojila je 7,18 odsto, odnosno 49.705 glasova.
Prema ovim rezultatima, stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,76 odsto ili 5.232 glasa, a značajan broj glasova osvojila je u albanskim sredinama kao što su Prizren, Đakovica, Suva Reka.
Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je sinoć da je Srpska lista ostvarila fantastične rezultate i da je u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, ali da je, kao i na prethodnim izborima, na delu politički inženjering Prištine i da Rašiću dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina.
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da se ponovo krade mandat iz ruku srpskog naroda i poklanja Rašiću.
Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata, a da je istovremeno na delu izborni inženjering Aljbina Kurtija kojim planira da od srpskog naroda, albanskim glasovima, ukrade jedan mandat i pokloni ga Nenadu Rašiću, koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama.
Petković je istakao da Rašić ne može niti će ikada zastupati srpski narod.
Ovi preliminarni rezultati CIK-a ne uključuju glasove sa uslovnih biračkih mesta, glasove osoba sa posebnim potrebama i glasove birača koji su glasali van KiM.
Izlaznost na izborima u nedelju bila je 36,88 odsto, a najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama.
Ukupna izlaznost manja je za osam odsto nego na izborima u decembru 2025. godine.
Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, a za 100 mandata nadmeću se stranke Albanaca.
Ovo su treći izbori za skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 meseci, posle redovnih u ferbuaru 2025. i vanrednih koji su održani u decembru jer posle izbora u februaru nije formirana vlada.
Preporučujemo
ELEK O IZBORIMA: Izvanredan rezultat
07. 06. 2026. u 23:36
IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Simić: Srpska lista osvojila 42.166 glasova
07. 06. 2026. u 09:13 >> 22:04
REZULTATI IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Srpska lista ostvarila ubedljivu pobedu
07. 06. 2026. u 22:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MAĐAR IZAŠAO NA BALKON DA POZDRAVI NAROD: Doživeo veliki šok i neprijatnost (VIDEO)
AKTUELNI premijer Mađarske Peter Mađar, doživeo je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.
07. 06. 2026. u 12:19
"AKO KORISTIŠ MEGAFON, ONDA TO NEMOJ NAZIVATI PISMOM" Peskov oštro o Zelenskom: Da je zaista želeo da ga preda Putinu, mogao je to da učini
DA je Vladimir Zelenski zaista želeo da preda pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, mogao je to jednostavno da učini, bez javnog objavljivanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
07. 06. 2026. u 13:37
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)