Zločin

PRIPADNICI SAJ VAN DUŽNOSTI SPREČILI KRVAV PIR U CENTRU BEOGRADA: Detalji jezivog napada u Gavrila Principa (FOTO)

Симеуновић А. Милош

07. 06. 2026. u 13:50 >> 13:51

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STRANI državljanin star oko 25 godina napadnut je nožem i lakše povređen u Ulici Gavrila Principa u centru Beograda.

ПРИПАДНИЦИ САЈ ВАН ДУЖНОСТИ СПРЕЧИЛИ КРВАВ ПИР У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: Детаљи језивог напада у Гаврила Принципа (ФОТО)

FOTO: Novosti

Napadu i povređivanju prerohodila je tuča nekoliko pijanih osoba.

Dodatna eskalacija sukoba sprečena je  zahvaljujući dvojici pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) van dužnosti, u civilu, koji su u kritično vreme prolazili ulicom Gavrila Principa i primetili grupu ratobornih mladića, među kojima je bio i jedan sa nožem.

Dva specijalca su reagovala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brzo savladali tri osobe, među kojima i osumnjičenog sa nožem.

FOTO: Novosti

SAJ savladao mladića

Njih su predali područnoj policijskoj patroli koju su pozvali na lice mesta

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