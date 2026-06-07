PRIPADNICI SAJ VAN DUŽNOSTI SPREČILI KRVAV PIR U CENTRU BEOGRADA: Detalji jezivog napada u Gavrila Principa (FOTO)
STRANI državljanin star oko 25 godina napadnut je nožem i lakše povređen u Ulici Gavrila Principa u centru Beograda.
Napadu i povređivanju prerohodila je tuča nekoliko pijanih osoba.
Dodatna eskalacija sukoba sprečena je zahvaljujući dvojici pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) van dužnosti, u civilu, koji su u kritično vreme prolazili ulicom Gavrila Principa i primetili grupu ratobornih mladića, među kojima je bio i jedan sa nožem.
Dva specijalca su reagovala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brzo savladali tri osobe, među kojima i osumnjičenog sa nožem.
Njih su predali područnoj policijskoj patroli koju su pozvali na lice mesta
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