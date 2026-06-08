ŽESTOKA ESKALACIJA IZMEĐU IZRAELA I IRANA, LETE RAKETE NA SVE STRANE: Huti izvršili napad, potpuna zabrana plovidbe u Crvenom moru

IZRAEL je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Iranian presidential office / UPI / Profimedia

Iranska državna televizija je prenela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Gardijan.

Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspešno presrele sve iranske balističke rakete.

Iran targeted 'Nevatim and Tel Nof airbases... in response to the missile aggression' of Israel 'against several radar sites' — IRGC



'All combat and operational units of the IRGC are in FULL READINESS to carry out a widespread lesson-giving op on all fronts' pic.twitter.com/vWpn8L14RL — RT (@RT_com) June 8, 2026

Američki predsednik Donald Tramp apelovao je na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "ne uzvraća na napade" rekavši da nije srećan zbog eskalacije i da to neće pomoći u pregovorima sa zvaničnim Teheranom.

IRGC navodi da je pokrenula napade na izraelske vazduhoplovne baze Nevatim i Tel Nof.

🇮🇷🇮🇱 Iran has named its strike on Nevatim and Tel Nof air bases "Operation Nasr," meaning "Operation Victory," dedicating it to the martyrs of what it calls the 12-day war.



The operation was launched with the sacred code phrase "O Haidar al-Karrar" by the IRGC Aerospace Force.… https://t.co/LJEbGBoJa8 pic.twitter.com/etvxPLGfG1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

Navodi se da su napadi bili odgovor na izraelske napade na nekoliko radarskih lokacija u tri dela zemlje.

IDF: Sve iranske rakete lansirane na Izrael jutros su presretnute

Odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su danas da su uspešno presrele sve rakete koje je Iran ispalio na Izrael.

U Jerusalimu i okolini, kako navodi IDF, sada je "sve čisto" nakon što je ranije bilo idato upozorenje na iranski raketni napad, pošto projektili nisu pogodili tu oblast, prenosi Tajms of Izrael. Izraelske odbrambene snage takođe su objavile procenu da je udar prijavljen na otvorenom na Zapadnoj obali verovatno bio samo veliki fragment presretnute i oborene rakete.

IDF je ranije jutros saopštio da je Iran ispalio više raketa na Izrael, da radi na tome da ih presretne i da apeluje na stanovništvo da ode u skloništa ako čuje upozorenje.

Iran je sinoć ispalio 10 balističkih raketa na Izrael.

Izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana

Iranski mediji preneli su danas da je izraelska vojska (IDF) napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana.

Neimenovani iranski bezbednosni zvaničnik potvrdio je za državnu novinsku agenciju Fars da je IDF izvršio vazdušni napad na petrohemijsku kompaniju Karun u gradu Mahšaru u pokrajini Huzestan na jugozapadu Irana, prenosi Al Džazira navodeći da je oštećen deo proizvodnog pogona, kao i da će informacije o žrtvama i materijalnoj šteti biti objavljene kasnije.

U međuvremenu IDF je potvrdio da je izveden talas vazdušnih napada na iranska petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana.

🚨 BREAKING: ISRAEL HAS ALREADY STRUCK 15 TARGETS IN IRAN



According to Israeli Ambassador Yechiel Leiter, the targets were surface-to-surface missile launch sites and related military infrastructure.



He stressed that these were not energy-related targets.

Israel is responding… pic.twitter.com/1RRpTo31uy — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 8, 2026

U saopštenju IDF se navodi da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo "nekoliko ciljeva" u petrohemijskom kompleksu u oblasti Mahšar.

Nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, izraelska vojska je rano jutros pokrenula vazdušne udare na centralne i zapadne delove Irana.

Jemenski Huti napali Izrael i najavili zabranu plovidbe za Izrael u Crvenom moru

Jemenski Huti saopštili su danas da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom merom.

- Snage Huta su u stanju visoke pripravnosti spremne da se suprotstave svakoj agresiji protiv jemenskog naroda - izjavio je danas general-major Mohamed el Atifi, ministar odbrane u vladi Jemena koju predvode Huti, prenosi Al Džazira.

On je rekao da najnoviji talas sukoba sa cionističkim i američkim neprijateljem uspostavlja jedinstvo frontova i dokazuje "efikasnost vojnih operacija džihada i osovine otpora neprijatelju".

🇾🇪🇮🇱🇮🇷 The Houthis claimed responsibility for some of the missiles launched at Israel and announced "a complete and total naval blockade against the Israeli enemy in the Red Sea."



They're promising to escalate in line with "field developments" and say operations will continue… https://t.co/My7ezrhcNr pic.twitter.com/OArvljSG59 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

Huti su ovim potezima otvorili novi front na Bliskom istoku i učestalim napadima dronovima i balističkim raketama dugog dometa na Izrael formalno se umešali u američko-izraelski rat protiv Irana.

Ova pro-iranska jemenska militantna frakcija se zavetovala da će nastaviti napade na Izrael i na pomorski saobraćaj u Crvenom moru sve dok se rat ne završi.

Zamenik ministra spoljnih poslova vlade Huta Husein el-Ezi upozorio je ranije da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsednik Donald Tramp nastavi da nanosi štetu mirovnim naporima.

Moreuz Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i ključna je plovna ruta za trgovačku flotu koja plovi u pravcu Sueckog kanala.