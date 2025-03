VOZIO HEROIN U GEPEKU: Apelacija ukinula presudu Drašku Jovičiću za držanje droge

POMALO neobičnu prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom je u oktobru prošle godine Draško Jovičić osuđen na 4 godine zatvora za neovlašćeno držanje oko 5 kilograma opojnih droga ukinuo je Apelacioni sud i naložio ponovno suđenje.

Foto: MUP

Ovim je prihvaćena žalba postupajućeg višeg tužioca, koji je tvrdio da sud nije ispravno kvalifikovao krivično delo, jer je Jovičić optužen da je narkotike držao radi dalje prodaje.

Apelacija je navela da je tužilac u pravu da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje, što je uticalo na pravnu kvalifikaciju dela i donošenje pravilne i zakonite odluke. Po njihovom mišljenju potpuno je nejasno na osnovu čega je Viši sud izveo zaključak da su samo razmerena manja pojedinačna pakovanja opojne droge podobna za dalju prodaju i da je za izvođenje zaključka da se radi o držanju opojne droge radi dalje prodaje nužno postojanje drugih predmeta, koji su uobičajeni u toj situaciji.

Inače, Draško Jovičić je uhapšen 14. oktobra 2022. godine, u svom automobilu na autoputu pre naplatne rampe, a u šupljini ispod gepeka policija mu je pronašla 3.929,98 grama heroina u smeši sa kofeinom i paracetamolom i 944,28 grama metamfetamina u obliku soli hidrohlorida. Heroin je bio upakovan u 8 plastičnih kesa oblepljenih sa samolepljivom, izolir trakom i streč folijom. Metamfetamin se nalazio u dvema plastičnim kesama, od kojih je jedna bila oblepljena izolir trakom, pa obmotana streč folijom, a druga obmotana crnim indigo papirom, pa streč folijom.

Apelacioni sud je okrivljenom Jovičiću produžio pritvor, jer su ustanovili da su razlozi za takvu odluku opravdani.

ŠTA KAŽE ZAKON

PREMA Krivičnom zakoniku ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi narkotike kazniće se zatvorom od 3 do 12 godina, a ko u većoj količini drži narkotike kazna je od 3 do 10 godina zatvora. Za držanje manje količine narkotika za sopstvenu upotrebu kazna je do 3 godine zatvora ili novčana, a moguće je i oslobađanje.