Nesreće

MUŠKARAC PREMINUO NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Putnici evakuisani - drama na Novom Beogradu

В. Н.

16. 10. 2025. u 17:44

DRAMA na železničkoj stanici Novi Beograd odigrala se danas popodne, kada je, prema prvim informacijama, muškarac iznenada preminuo na izlazu ka peronu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a prolaznici su u neverici posmatrali dramu koja se odvijala pred njihovim očima.

Svedoci navode da su lekari pokušavali reanimaciju, ali, nažalost, bez uspeha.

- Samo se srušio, ljudi su stali, neko je pozvao Hitnu. Ubrzo su stigli, pokušavali su sve, ali... posle nekoliko minuta su samo pokrili telo - ispričao je jedan očevidac.

Hitna pomoć je odmah evakuisala sve putnike i prolaznike iz blizine mesta tragedije, a saobraćaj na delu stanice bio je kratkotrajno obustavljen.

Za sada nije poznat uzrok smrti, ali prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je u pitanju srčani udar.

Policija obavlja uviđaj.

(Srbija danas)

