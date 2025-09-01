Nesreće

DEVOJČICU UDARIO AUTOMOBIL NA PEŠAČKOM PRELAZU: Nesreća na Voždovcu - Hitno prevezena na Institut za majku i dete

В.Н.

01. 09. 2025. u 10:19

NA VOŽDOVCU je jutros oko 8.30 sati u Zaplanjskoj ulici udarena devojčica (2012).

ДЕВОЈЧИЦУ УДАРИО АУТОМОБИЛ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ: Несрећа на Вождовцу - Хитно превезена на Институт за мајку и дете

Foto: Đ.G.

Kako saznaje Tanjug, nju je automobil udario na obeleženom pešačkom prelazu.

Devojčica je prevezena na Institut za majku i dete. 

