DEVOJČICU UDARIO AUTOMOBIL NA PEŠAČKOM PRELAZU: Nesreća na Voždovcu - Hitno prevezena na Institut za majku i dete
NA VOŽDOVCU je jutros oko 8.30 sati u Zaplanjskoj ulici udarena devojčica (2012).
Kako saznaje Tanjug, nju je automobil udario na obeleženom pešačkom prelazu.
Devojčica je prevezena na Institut za majku i dete.
Preporučujemo
TROJE POGINULO U STRAŠNOJ NESREĆI: Voz iskliznuo sa šina, skoro 100 povređenih
31. 08. 2025. u 15:29
STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA GRANICI SA CRNOM GOROM: Sumnja se da ima mrtvih
30. 08. 2025. u 18:03
TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Sudarili se kombi i kamion - Šestoro povređenih
30. 08. 2025. u 16:58
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)