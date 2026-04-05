EXPO 2027

"TOKOM LETA BIĆE GOTOVO 1.500 STANOVA U OKVIRU EKSPA" Mali: Države koje dolaze rezervisale su već 223 stana, biće i hotel sa 400 soba

В.Н.

05. 04. 2026. u 10:24

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će tokom leta biti gotovo 1.500 stanova u okviru Ekspo gradilišta, a da su države koje dolaze na Ekspo 2027 rezervisale već 223 stana za one koji će učestvovati na toj specijalizovanoj izložbi.

Tanjug/Jadranka Ilić

Mali je istakao da stanove gradi domaći privatni investitor, a da će u blizini biti i hotel sa 400 soba.

"Imamo već par stanova koji su ogledni, tako da dolaze strane delegacije i vide kako to izgleda i onda iznajmljuju", rekao je Mali tokom obilaska Ekspo gradilišta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ministar finansija dodaje da će se nakon Ekspa, u blizini tih stanova, graditi škola i vrtić.

Na Ekspo gradilištu, prema njegovim rečima, trenutno radi 4.000 radnika.

