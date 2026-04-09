"RAZVOJNI PROJEKAT ČIJI SE EFEKTI MERE DECENIJAMA" Jerinić o Ekspu: To prevazilazi nacionalne okvire (FOTO)

DIREKTOR preduzeća Ekspo 2027 Danilo Jerinić izjavio je da je 138 zemalja do sada potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu, a da više od 120 država aktivno radi na razvoju svojih paviljona i programa, i istakao da će Ekspo promeniti način na koji se Beograd razvija i Srbija pozicionira u svetu.

Jerenić je naveo da će početkom sledeće nedelje biti održan sastanak Izvršnog komiteta Međunarodnog biroa za izložbe (BIE). '

- To je važan trenutak jer pokazuje da se projekat prati na najvišem međunarodnom nivou i da svaki korak prolazi kroz jasno definisane procedure i standarde - naveo je Jerinić za Blic.

Istakao je da ono što se trenutno radi vezano za Ekspo nije važno samo za 2027. godinu već za godine koje dolaze. '

- Za tačno 400 dana Beograd će postati domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027. U projektima ove veličine to nije dug period, ali je sasvim dovoljan da se jasno vidi koliko je do sada urađeno i koliko posla još stoji pred nama. Iskreno, kada pogledamo gde smo bili pre godinu dana, a gde smo danas, vidi se koliko se projekat ubrzao i koliko je stvari već prešlo iz plana u konkretnu realizaciju - rekao je Jerinić.

Dodao je da je Ekspo ušao u fazu u kojoj se planiranje završava, a realizacija postaje svakodnevni posao, na gradilištu, u institucijama, ali i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim učesnicima i partnerima širom sveta.

Jerinić je naglasio da Ekspo nikada nije bio zamišljen kao jednokratan događaj, već kao platforma koja, kako je rekao, već danas funkcioniše i da se u tom smislu, ne priprema samo izložba, već gradi prostor saradnje u kome se povezuju države, kompanije i institucije.

Govoreći o spremnosti Srbije da logistički, infrastrukturno i organizaciono organizuje događaj kakav je Ekspo, Jerinić je naveo da se spremnost ne meri jednim parametrom, već sposobnošću da se paralelno razvijaju infrastruktura, međunarodno učešće i sadržaj naglasivši da se to to vidi u praksi.

Istakao je da Ekspo prevazilazi nacionalne okvire i da iza tog projekta stoje 184 države članice Međunarodnog biroa za izložbe, a da je 138 zemalja već potvrdilo učešće u Beogradu.

- To jasno pozicionira Ekspo kao globalni projekat i Beograd kao jedno od ključnih mesta susreta sveta 2027. godine, na političkom, diplomatskom, poslovnom, kulturnom i tehnološkom nivou - naveo je Jerinić.

Istakao je da je Ekspo razvojni projekat navodeći da u Surčinu nastaje potpuno novi urbani prostor, sa sajamskim i kongresnim kapacitetima, inovacionim i obrazovnim centrima, sportskim sadržajima i stambenim jedinicama.

- Ekspo je u tom smislu alat za urbanu transformaciju i projekat koji dugoročno menja način na koji se grad razvija i funkcioniše - rekao je Jerinić.

Na pitanje da li postoji rizik da Ekspo ne bude završen na vreme budući da kritičari često postavljaju pitanje rokova i upotrebne dozvole, Jerinić je naveo da je kod projekata poput Ekspa, ključ u faznoj realizaciji i jasno definisanom sistemu kontrole.

Istakao je da je na tim principima organizovan Ekspo 2027 i da se objekti ne završavaju odjednom, već kroz precizno planirane faze koje uključuju tehničke preglede, parcijalne primopredaje i postepeno stavljanje u funkciju.

- Kada je reč o samom procesu izgradnje, svi bezbednosni i zakonski propisani koraci se dosledno sprovode. Na projektu su kontinuirano prisutni tehnička kontrola i stručni nadzor, kao i nadležne institucije Republike Srbije. Završna verifikacija obuhvata izveštaj tehničke komisije za pregled objekta, kojim se potvrđuje da su svi izvedeni radovi u skladu sa propisima i da su objekti bezbedni za upotrebu - naveo je Jerinić.

Naglasio je da se ceo proces realizuje u okviru važećeg domaćeg zakonodavstva, bez ikakvog umanjenja ili relaksacije propisa zbog Ekspa, a da je dodatni nivo kontrole obezbeđen kroz Međunarodni biro za izložbe, koji prati ispunjenost svih organizacionih i tehničkih standarda.

Kada je reč o bezbednosti i radnim uslovima, Jerinić je naveo da se primenjuje princip nulte tolerancije i naglasio da je odgovornost za poštovanje zakona, bezbednosnih standarda i radnih prava jasno definisana i da se kontinuirano prati kroz nadležne institucije i interne mehanizme kontrole.

- Upravo zbog toga, Ekspo funkcioniše kao sistem u kojem se svaki segment planira, prati i završava u skladu sa jasno postavljenim standardima i rokovima - istakao je Jerinić.

Govoreći o skepticizmu dela javnosti prema tom projektu, pre svega kada je reč o troškovima, naveo je da je, s obzirom na obim ulaganja, legitimno da javnost postavlja pitanja i očekuje jasne, argumentovane odgovore.

- Ključno je, međutim, u kom okviru posmatramo Ekspo. To nije događaj koji traje 93 dana, već razvojni projekat čiji se efekti mere godinama i decenijama nakon zatvaranja. Ovde govorimo o infrastrukturi koja ostaje - od saobraćaja do novih sadržaja, ali i o onome što je manje vidljivo, a dugoročno često i najvrednije: međunarodnim vezama, poslovnim kontaktima i znanju koje ostaje u sistemu - naveo je Jerinić.

Istakao je da je Ekspo investicija u pozicioniranje Srbije na globalnoj mapi u decenijama koje dolaze i dodao da takve investicije, po pravilu, imaju multiplikativni efekat - podstiču turizam, privlače nove investicije i doprinose ukupnom ekonomskom razvoju zemlje.

Jerinić je naveo će zemlje učesnice biti predstavljene kroz paviljone različitih veličina - od 300 do 900 kvadratnih metara dodajući da to neće biti klasične izložbe, već interaktivna iskustva: muzika, sport, digitalne instalacije, radionice, gastronomija.

Govoreći o tome šta Ekspo donosi domaćoj privredi, Jerinić je rekao da je Ekspo verovatno najdirektniji i najbrži način da se domaća privreda poveže sa svetom i dodao da kroz izgradnju, organizaciju i program uključuje veliki broj sektora - od građevine i IT-ja, do kreativnih industrija i turizma.

- To znači konkretan posao, angažman i razvoj kapaciteta već sada. Ali dugoročno, još važniji je taj direktan kontakt sa međunarodnim učesnicima. To su prilike koje se ne dešavaju često - da na jednom mestu imate predstavnike više od 100 zemalja, kompanije, institucije. Tu se otvaraju vrata za partnerstva i ulazak u globalne lance vrednosti - naveo je Jerinić.

