EXPO 2027

NJUJORK TAJMS HVALI EKSPO 2027: Beograd se sprema da pokaže svoj kreativni duh

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 14:54

BEOGRAD, grad na ušću dve moćne reke, Save i Dunave, sprema se da na specijalizovanoj Svetskoj izložbi Ekspo 2027 pokaže svoj kreativni duh, objavio je Njujork tajms (NYT).

Foto Ekspo

Prema očekivanjima, Ekspo 2027 (EXPO 2027) će posetiti više od četiri miliona ljudi, a izložba će doneti 1,5 milijardi dolara ulaganja u nove sportske objekte, umetničke instalacije, gradsku infrastrukturu i istovremeno ostaviti trajnu vrednost kroz modularne paviljone koji će kasnije biti pretvoreni u škole, vrtiće i sportske hale širom Srbije.

Svetska izložba koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. pod sloganom "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve" (Play for Humanity: Sport and Music for all) budi sve veću pažnju, a logo Ekspa, koji je dizajnirala londonska firma SVIDesign, je prisutan svuda na ulicama Beograda, ali i na avionima Er Srbije iz Njujorka i Čikaga, primećuje njujorški list.

Dizajner Saša Vidaković, koji je osmislio logo za Ekspo 2027, navodi da je on fluidan i istovremeno simbolizuje lokaciju Beograda, gde se susreću reke Sava i Dunav.

Beograd je grad kontrasta, od starog Kalemegdana i statue Pobednika, preko brutalističkih solitera na Karaburmi, do modernog Beograda na vodi. Njegovi parkovi, reke i ulice odišu životom, dok lokalni umetnici daju novi sjaj nekadašnjim industrijskim prostorima, kao što je zona Silosi na Dunavu koja je sada puna barova i murala, navodi Njujork tajms.

-Naša nacija zaista ima veliko srce... Imamo duboku potrebu da vam pružimo osećaj dobrog raspoloženja, da vam omogućimo da osetite život kao što ga mi osećamo, kao što ga mi živimo, izjavio je muzičar Slobodan Trkulja.

Kada bude završen, lokacija Ekspo 2027 u Beogradu će imati oko 60 hektara paviljona, izložbi, stadiona i smeštaja.

Glavni arhitekta Ekspa 2027, Danilo Dangubić, naglašava važnost održivosti i nasleđa. Paviljoni su izrađeni od drveta i kasnije se mogu preurediti u društvene objekte, dok se pri gradnji koriste reciklirani materijali i živi krovovi sa autohtonim biljkama.

Ekspo 2027 slavi kreativnost kroz igru. Dangubić opisuje Beograd kao "grad u kojem deca i dalje igraju na ulicama" gde sama urbana sredina podstiče inovativnost i stvaralaštvo. Tema izložbe — igra i muzika — reflektuje prirodni duh grada koji je spontan, boemski i razigran, dodaje NYT.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

